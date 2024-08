Truenan familiares de Eddie Irizarry Jr. tras liberación del expolicía acusado de matarlo

“No vamos a dejar de luchar. Haremos lo que podamos hacer, pero esto no está bien”, con esas palabras Nelson García, abuelo paterno de Eddie Irizarry Jr., rechazó la liberación bajo fianza del expolicía Mark Dial acusado de matar al joven en el 2023.

El familiar recalcó que “no queremos la violencia, porque con la violencia no se logra nada”, pero están listos para llevar el caso a las últimas consecuencias.

“Todo el mundo vio lo que pasó con mi nieto. El me fusiló a mi nieto y tiene que ir preso de nuevo porque no vamos a estar tranquilos. Que nos e crean ellos que esto se va a quedar así”.

García explicó que el padre de Junito, como cariñosamente le llaman al perecido, tuvo que ser sometido a una operación de corazón abierto que lo tiene incapacitado en el hospital. Tanto que “no le hemos dicho nada de que el policía ese está en la calle porque se me muere”, apuntó el abuelo.

Agregó que “me siento estresado por la manera en la que trabajan aquí. Ese policía está suelto otra vez. La primera vez que lo vimos en corte le tumbaron los cargos como si hubiera matado a nadie, a cualquiera. Imagínese como me voy a sentir”.

La abuela, la tía y hasta un amigo de la familia manifestaron su indignación ante lo ocurrido en corte el jueves ocho de agosto cuando la fiscalía tuvo que remover el cargo de asesinato en primer grado contra Dial por no haberle revelado su proceder a la defensa.

El exoficial pagó el 10% de una fianza de $20,000 para quedar en la libre comunidad.

“Me siento prendió. Esto no me gusta porque él mató a un bebé, porque eso era solo un bebé todavía. Junito no era malo, era un amor, era un ángel”, comentó Jason Torres amigo de la familia Irizarry.

El juicio contra el exguardia Mark Dial se pospuso por el particular para el 2025, pero se llevará a cabo en Filadelfia donde ocurrió el crimen el pasado 14 de agosto 2023.