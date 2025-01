Después de 120 años, esta localidad de NJ podría comenzar a vender alcohol

Una ordenanza aprobada en Nueva Jersey en noviembre de 2024 podría hacer que las personas levanten sus copas y digan "cheers!".

Los votantes de Haddon Heights tenían una pregunta simple de sí o no sobre la legalización de las ventas de alcohol al sur de NJ por primera vez en más de un siglo.

"¿Debería Haddon Heights modificar sus ordenanzas para permitir licencias de consumo minorista de bebidas alcohólicas para consumo dentro y fuera del establecimiento?", se lee en la pregunta tal como se planteó en la boleta electoral para los votantes de la ciudad de unos 7,500 residentes.

La pregunta de la boleta electoral se aprobó el martes cinco de noviembre de 2024, con 2,176 votos a favor y 1,351 en contra, según los "resultados no oficiales" compartidos por el condado de Camden.

En vísperas del día de las elecciones, el alcalde Zachary Houck, señaló a NJ.com que la ciudad, que no tiene bares ni licorerías, no tiene leyes específicas que prohíban la venta de alcohol, pero no hay ninguna que lo permita.

Houck apoya la medida para permitir el flujo de alcohol.

“Esta ciudad ha estado seca durante 120 años”, dijo Houck a NJ Advance Media la semana pasada. La aprobación de la ordenanza “sería beneficiosa para la comunidad”.

Un portavoz del municipio dijo que deben suceder varias cosas antes de que se pueda servir alcohol legalmente en la ciudad, que anteriormente estaba seca. La ordenanza podría mencionarse durante la próxima reunión del municipio.

Read in English here