Perrita robada de un Target en Philly pertenece a la madre de jugador de los Eagles

La madre de un jugador de los Philadelphia Eagles está pidiendo la ayuda de la comunidad después de que su cachorrita, que la ayudó a superar su batalla contra el cáncer de mama, fuera robada de una tienda Target de Filadelfia en octubre.

Tralee Hale-Ringo, la madre del esquinero de los Eagles Kelee Ringo, dijo que estaba con su Shih Tzu de 10 años llamada Molly dentro de la tienda Target en 2701 Castor Avenue el lunes 28 de octubre, alrededor de las 9:00 p. m. cuando tuvo que ir al baño.

"Normalmente la pongo en el carrito cuando voy y camino por la tienda, pero este día en particular, solo estábamos entrando, estaba trabajando con ella, ella se queda justo a mi lado. Ella es más inteligente que linda y yo apenas entré por la puerta y rápidamente tuve que usar el baño. Una vez más, nunca había sucedido antes".

Cuando Hale-Ringo salió del baño, su perra ya no estaba.

"Simplemente no pasó por la puerta accidentalmente", dijo. "Nunca cuestioné que ocurriría un robo".

El video de vigilancia publicado por la policía de Filadelfia el tres de diciembre mostró a cuatro personas sacando a Molly de la tienda. El canino fue visto por última vez en el área de 2800 Aramingo Avenue.

Hale-Ringo dijo que Molly la ayudó a superar su batalla contra el cáncer de mama. También comentó que su perrita estaba vestida con un disfraz en el momento del robo.

"Llevaba puesto su vestido azul y blanco. Tiene las uñas hechas. Usa joyas. Tiene un moño rosado teñido y una cola rosa para la concienciación sobre el cáncer de mama y ha estado a mi lado durante los últimos diez años", indicó la señora.

Hale-Ringo dejó claro que no está segura de las intenciones de las personas que se la llevaron, pero advirtió que Molly es mayor y no está acostumbrada a nuevos entornos.

“Creo que tal vez alguien pensó que la estaban salvando de un dueño de perro irresponsable. Odio decirlo, pero no es el caso”, dijo. “Siento que tal vez alguien la vio y pensó que era un cachorro o perro joven valiente de dos o cuatro años que se adaptaría fácilmente a un nuevo entorno o a una nueva familia, y ese no es el caso. Tiene 10 años. Soy todo lo que ella conoce. Se sentó a mi lado y me ayudó a superar mi propio viaje personal con el cáncer de mama. Ha sido la perra de nuestra familia y es mi mejor amiga”.

Hale-Ringo compartió que la ausencia de Molly ha tenido un impacto tanto en ella como en su hijo, quien fue seleccionado por los Eagles en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2023.

“De alguna manera lo está afectando”, dijo. “Espero que no esté afectando su juego. Lo está afectando en casa. Nos sentimos perdidos”.

Hale-Ringo ofrece una recompensa de $1,000 por el regreso sana y salva de su perrita.

“Por favor, por favor, devuélvanme a mi familiar. Hay una recompensa de mil dólares por ella. Si alguien sabe quiénes son estas personas, pueden llamar al departamento de policía y brindar esa información. Con suerte, eso ayudará, ya que se acerca la navidad. Estas personas pueden entregarla. Sin hacer preguntas. Por favor, dentro de las próximas 24, 48 horas, lo antes posible, devuélvanme a mi perra”, decía Hale-Ringo.

Si alguien tiene información sobre el paradero de la mascota, deben llamar a Hale-Ringo al 773-984-6242. Si ve a los sospechosos, no se acerque a ellos. En su lugar, llame al 911 o a la División de Detectives del Este al 215-686-3243/3244.

"Solo confío en la ciudad de Filadelfia, en estos fanáticos de los Eagles. Por favor, apóyenme, apóyennos, apoyen a nuestra familia, a Kelee Ringo", dijo Hale-Ringo. "Y espero que haya amantes de los animales en la comunidad que puedan comprender mi situación, que me equivoqué al permitir que se la llevaran y que me avergüenzo. Y simplemente estoy agradecida, agradeciendo al público de antemano por poner sus pensamientos en orden y averiguar quiénes son estos individuos".

