Sugieren jubilar a la marmota Phil y usar pastel que revele la predicción del tiempo

A pocos días de celebrarse el popular Día de la Marmota, la organización People for the Ethical Treatment of Animals, también conocida como PETA, sugiere una idea de reemplazo para la gente de Gobbler's Knob, hogar de la famosa marmota de Pensilvania, Punxsutawney Phil.

La organización envió una carta al Punxsutawney Groundhog Club pidiéndoles que permitan que Phil se retire de su pronóstico anual.

PETA cree que Phil está siendo explotado todos los años, por lo que a cambio, enviarán un pastel que revele el pronóstico cada Día de la Marmota, similar a una torta que revela el género de un bebé.

El "weather reveal cake" propuesto se cortará para exponer uno de dos colores: azul, que significa seis semanas más de invierno, o rosa, que indica una primavera temprana.

La carta, escrita por la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, decía en parte:

"Escribo nuevamente en nombre de Personas por el Trato Ético de los Animales (las entidades de PETA tienen más de 9 millones de miembros y seguidores en todo el mundo, incluidos muchos miles en Pensilvania) con una nueva y dulce oferta: jubilar a Phil en un santuario respetable con su familia y todos los años proporcionaremos una torta vegana gigante "Weather Reveal" (sería la primera en el mundo este año) para compartir con los asistentes a la fiesta en Gobbler's Knob. Si el interior de la torta es azul, habrá seis semanas más de invierno. Si es rosa, habrá una primavera temprana. Esto le permitiría seguir ganando dinero con el turismo mientras le muestra a Phil una porción de decencia. Sería al menos tan preciso como preguntarle a una marmota qué esperar de una manera que ni siquiera refleja su naturaleza.

Es mejor que creas que para Phil, el Día de la Marmota no es nada fácil. Las marmotas son animales de presa tímidos que, cuando se les permite, evitan activamente a los humanos. Sin embargo, año tras año, Phil es transportado a Gobler’s Knob, llevado al escenario y sometido a un locutor ruidoso, multitudes que gritan y luces intermitentes en contra de todos sus instintos naturales. Si alguien se acercara a él en su hábitat natural, huiría asustado, no se ofrecería voluntario para vivir todo el año en cautiverio, no podría hacer nada que sea natural e importante para él, como hibernar o excavar, solo para ser el meteorólogo falso de una ciudad una vez al año".

En el pasado, PETA incluso se ha ofrecido a reemplazar a Punxsutawney Phil con una enorme moneda de oro que predice el tiempo.

Al momento, el Punxsutawney Groundhog Club no ha publicado ninguna respuesta a PETA.

