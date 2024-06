Old City District celebra el inicio de verano con su popular fiesta de cuadra anual

Old City District, la milla cuadrada más histórica de Estados Unidos que alberga una colección dinámica de tiendas minoristas, restaurantes, y más, acaba de anunciar el tan esperado regreso de Old City Eats Block Party el jueves 20 de junio.

La celebración anual que será de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., promete una noche de comidas diversas, bebidas de temporada, y música, mientras un grupo de los mejores restaurantes, y bares de la Ciudad Vieja se reúnen para una fiesta de cuadra de una sola noche, que se lleva a cabo en 2nd Street entre las calles Market y Chestnut.

La asistencia al Old City Eats Block Party es gratuita, solo pagas por lo que consumas de alimentos y bebidas disponibles.

Los restaurantes y bares participantes abarcan una variedad de estilos culinarios, brindando a todos los asistentes una amplia selección de bocados para disfrutar.

"La fiesta Old City Eats Block Party destaca la escena gastronómica impresionante, diversa, deliciosa y en constante evolución de nuestro vecindario", dijo el director ejecutivo del distrito de Old City, Job Itzkowitz. "Esperamos poner de relieve nuestros restaurantes estelares, en una celebración divertida y animada al aire libre a lo largo de Second Street".

Organizado al aire libre a lo largo de 2nd Street en Old City, varios locales de primer nivel de Filadelfia ofrecerán refrigerios de temporada, cerveza, cócteles y vino durante esta fiesta de cuadra de una sola noche.

Algunos de los restaurantes y bares participantes:

48 Record Bar es un lugar elegante y vibrante conocido por su ecléctica colección de discos de vinilo y su ambiente animado, que ofrece una combinación única de música y cócteles especiales.

Amada es el primer restaurante icónico del Chef Garcés que ofrece deliciosas y auténticas tapas y cocina española.

Cuba Libre Restaurant & Rum Bar está dedicado a celebrar la herencia cubana. Durante la Block Party, pasa por Cuba Libre para escuchar música de un DJ en vivo, bailar salsa, y más.

Mei Mei ofrece una fusión de cocina china y japonesa, con platos tradicionales favoritos junto con platos innovadores. Con su ambiente moderno pero acogedor y su compromiso con los ingredientes frescos y de alta calidad, Mei Mei ofrece una experiencia gastronómica memorable que satisface tanto los antojos como la curiosidad.

Nick's Bar and Grille en Filadelfia es un lugar querido en el vecindario y conocido por su comida clásica estadounidense, su ambiente agradable y su amplia selección de cervezas.

Vista Perú ofrece un viaje culinario a través de los sabores del Perú, combinando recetas tradicionales con toques contemporáneos. Cada plato es una celebración del rico patrimonio gastronómico del Perú servido en un ambiente vibrante y acogedor. Durante la Old City Eats Block Party, los invitados podrán disfrutar de ceviche y más de Vista Perú.

Positano Coast invita a los comensales a experimentar la esencia de la costa de Amalfi con su auténtica cocina italiana y su ambiente inspirado en el mar. Desde mariscos frescos hasta pasta casera, cada plato refleja los sabores de Italia y al mismo tiempo ofrece una muestra del lujo costero en el corazón de la ciudad.

Además de una gran cantidad de bocadillos y bebidas, los asistentes pueden esperar actos musicales, entretenimiento en vivo y diversión familiar de varios establecimientos, incluido el Philadelphia Union.

Para más detalles del evento y una lista completa de los negocios participantes, haz clic aquí.