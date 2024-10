Le tienden emboscada a punta de pistola para robarle a repartidores de pizza en NJ

Repartidores de pizza fueron robados a punta de pistola en dos ocasiones en un complejo de apartamentos en Blackwood, NJ.

El dueño de una pizzería en Camden County dice que sus choferes de reparto fueron robados por personas armadas en dos ocasiones por separado.

Ambos incidentes ocurrieron dentro del periodo de menos de tres semanas mientras los empleados se encontraban realizando entregas en el complejo de apartamentos Autumn Ridge en Gloucester Township.

Kevin Flaxman, propietario de Antonino's Pizza, también dijo que en ambos casos los ladrones parecían ser adolescentes y que estaban supuestamente más interesados en la comida que en el efectivo que llevaban los empleados.

“Me preocupo todo el tiempo. No quiero que nadie salga lastimado. Me preocupo. Me preocupo por mis conductores”, compartió Flaxman.

El dueño del local de comida también se encuentra buscando un nuevo conductor de reparto, desde que uno de sus empleados renunció recientemente después de ser robado mientras realizaba su trabajo.

“Los jóvenes hicieron pedidos principalmente de sándwiches de carne y queso, en realidad. Pidieron como cuatro sándwiches de carne y queso desde un teléfono quemador. Mi chofer llegó. Lo recibieron en el estacionamiento, le pusieron una pistola en el costado y básicamente lo único que hicieron fue quitarle la comida”.

Flaxman mencionó que en el segundo le sucedió el domingo seis de octubre a otro de sus choferes en el mismo complejo donde los sospechosos se fugaron con dos sándwiches de carne y queso, un par de pizzas grandes, alitas y cinco dólares.

En ambas ocasiones, la persona que llama da la dirección de un edificio del complejo y luego emboscan al conductor en el estacionamiento.

“Sé que van a atrapar a estos tipos. Tarde o temprano van a cometer un desliz”, mencionó Flaxman.

La Policía del municipio de Gloucester está investigando estos recientes incidentes, así como algunos otros que involucran a conductores de reparto de otros restaurantes.

Tras los atracos, ahora el equipo de Flaxman está tomando precauciones adicionales e implementaron medidas de seguridad antes de que los conductores salgan a hacer sus entregas.

“Llamamos a todos los números, nos aseguramos de que alguien conteste. Si sospechamos de un pedido, la Policía ha acompañado a nuestros conductores en las entregas un par de veces”.

El propietario también hace un llamado a los padres, que deben saber lo que hacen sus hijos, y dice que los conductores deben sentirse seguros cuando se encuentran haciendo su trabajo.

“Vea con quién se juntan sus hijos, revise sus mochilas, revise sus cosas. Armas falsas, armas reales, si tiene hijos adolescentes no hay razón para que tengan ninguna de las dos”.

Si alguien tiene información sobre los sospechosos y su paradero, deben comunicarse con la Policía del Municipio de Gloucester.

