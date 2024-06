Hispano frustra robos consecutivos por el mismo sujeto en el restaurante Sabor Latino

Un hispano no lo pensó dos veces y se fue tras del presunto ladrón, quien habría arrancado la caja registradora del restaurante Sabor Latino, el pasado sábado al noreste de Filadelfia, para regresar el domingo a hacer lo mismo.

Steven Amaya aseguró que actuó por adrenalina. “En ese momento no lo pensé, solo quise cuidar el negocio de mi familia, pero ahora doy gracias a Dios porque todo pudo haber sido diferente”, recalcó.

El atraco al restaurante tuvo lugar el sábado 22 de junio pasadas las 8:00 p.m.

Según cuenta Amaya el perpetrador, quien se veía “joven y nervioso”, aprovechó que estaban limpiando para desencajar la caja registradora y salir corriendo. “Tenía una mascara y en los ojos se le podía ver que estaba nervioso. Tiene que ser joven, 17 o 18 años, porque no fue muy inteligente a la hora de robar”, destacó Amaya.

Dijo que corrió al perpetrador por cinco minutos hasta un puente cercano del negocio cuando el individuo le dijo que estaba armado, pero antes de huir soltó la caja registradora. “Estábamos un poco preparados. Recuperé lo que se pudo haber robado y ya prácticamente sabemos, la caja registradora la tenemos ahí de adorno, porque está vacía”.

El pillo regresó la noche siguiente, el domingo pasadas las 11:00 p.m., rompió la puerta de entrada con una piedra y cuando logró acceso al negocio quiso hacer lo mismo, llevarse la caja registradora. La rompió, pero estaba vacía y hasta resultó herido dejando un rastro de sangre en el aparato. “El vino por más y destrozó todo. Cuando llegamos el lunes y vimos lo que pasó llamamos a la Policía y se tardaron hora y media en llegar”, comentó Amaya.

“Yo le doy gracias a Dios que no paso nada más. No perdimos mucho la verdad, los daños los cubre el seguro, y espero que esto se quede aquí, que no quiera venir por más”, recalcó.

La Policía de Filadelfia dijo que investiga el suceso y cuenta con cámaras de vigilancia del lugar ubicado en la cuadra 500 de Adams Avenue.

Describieron al sospechoso como un hombre negro luciendo una sudadera con capucha con letras amarillas y calzado oscuro. Todo el que tenga información adicional puede comunicarse a la línea de pistas al 215-686-TIPS (8477).