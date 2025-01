Seguridad a otro nivel para los choferes de SEPTA con barreras antibalas

Las primeras barreras para conductores a prueba de balas y antireflejo se instalarán en el primero de ocho autobuses de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA), indicó la agencia en un comunicado.

Este paso es el resultado de un programa piloto que fue parte del acuerdo tentativo alcanzado entre los unionados de SMART Local 1594 y SEPTA el pasado mes de noviembre de 2024.

El Comité de Prevención y Seguridad de Asaltos en Autobuses y Tránsito (BTAPS) de SMART-TD (SMART Transportation Division) fue clave en la identificación de un proveedor y el desarrollo del programa.

"Quiero agradecer a nuestro comité BTAPS por su ayuda para que esto sucediera y por defender que los recintos de los operadores sean a prueba de balas", enfatizó Anthony Petty, vicepresidente suplente de SMART-TD para autobuses del este y GC Local 1594. "Con el apoyo de este equipo en SMART, estamos marcando la pauta para todas las empresas de autobuses en SMART-TD y en todo Estados Unidos. Esa es la importancia de tener un sindicato. Finalmente estamos en la misma página que la empresa. Puedo informar a los operadores que se está haciendo algo por nuestra seguridad y que no se está pasando por alto”.

¿Cómo son y para qué servirán las barreras?

Clasificada como el “prototipo alfa”, la barrera se probará para garantizar que no se necesiten modificaciones de diseño adicionales antes de que se instalen los “prototipos beta” en los siete autobuses restantes.

Tony Ricci, de Custom Glass Solutions, ha estado involucrado en el proceso de diseño desde octubre de 2023, cuando un conductor de SEPTA fue asesinado a tiros.

“Todo el mundo estaba harto de esto”, reflexionó Ricci. “Eso [la violencia contra los conductores] ha sido un problema durante mucho tiempo, y SEPTA y el sindicato se dedicaron a encontrar una solución”.

Durante el apogeo de la pandemia del COVID-19, muchas de las barreras se diseñaron para centrarse en la prevención del virus en lugar de la protección física de los conductores. A menudo endebles y fáciles de desmontar, no eran una solución de seguridad a largo plazo.

De hecho, algunas de estas barreras afectaron negativamente la seguridad de los conductores al crear un problema de reflejo de luz importante al intentar ver el espejo retrovisor, lo que aumenta la posibilidad de golpear accidentalmente a peatones y vehículos o de estrellar el autobús debido a una línea de visión afectada.

“He viajado por todo el país y me he reunido con varias autoridades de tránsito, y he visto las barreras que se han colocado en estos autobuses”, dijo Ricci. “Son extremadamente inadecuadas para los asaltos. Es realmente malo darle a un conductor una falsa sensación de seguridad. La idea aquí era crear una barrera que resolviera todos los diferentes problemas”.

Estas nuevas barreras están diseñadas para proteger a los conductores tanto de los asaltos físicos como de los asaltos cometidos con varios tipos de armas. La prioridad y objetivo es garantizar que los conductores estén seguros en el trabajo.

El objetivo final con esta propuesta es equipar toda la flota de autobuses de SEPTA con las nuevas barreras.