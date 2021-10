Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Si te lo perdiste, Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo62.com.

TRÁGICO FINAL PARA TÍO Y SOBRINO: EL 911 LES HABRÍA IGNORADO POR HABLAR ESPAÑOL

Con gritos de justicia e indignación se levantó una comunidad en Allentown Pensilvania, luego de que una demanda señalara que dos de los suyos fallecieron en un incendio porque el operador del 911 se rehusó a ayudarlo por hablar español.

Según la demanda obtenida por TELEMUNDO62, Herberto Santiago Jr, de 44 años, y su sobrino, Andres Javier Ortiz, de 14 años, murieron en un siniestro el 2020 en Allentown después de que un operador del 911 se rehusara a ayudarlos por hablar español.

Una demanda, presentada por varios exoperadores de un centro del 911 en Lehigh Valley, alega que un hispano y su sobrino murieron el 2020 en un incendio luego de que un operador del 911 les ignoró su llamada en Allentown por hablar español.

El incendio fue captado por diversos vecinos con terror, quienes en su momento describieron haber escuchado gritos dentro de la vivienda de la cual tres niños lograron escapar.

DIVIÉRTETE ESTE HALLOWEEN CON ESTAS 10 ATRACCIONES DE HORROR EN NUESTRA ÁREA

La temporada de Halloween está a la vuelta de la esquina. Desde casas encantadas hasta visitas guiadas de fantasmas, son algunas de las mejores formas de celebrar en el área de Filadelfia. Aquí presentamos algunas de ellas.

Te presentamos diez distintas actividades en Filadelfia y en las áreas aledañas que te pondrán en el humor para un Halloween de terror.

¿TOCARÁ MÁS NIEVE? REVELAN PROYECCIONES DE CÓMO SERÁ ESTE INVIERNO

Según un nuevo informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés), este invierno podría ser un poco más cálido de lo habitual, cosa que podría ayudarte en tus gastos de calefacción.

Las predicciones de invierno del Centro de Predicción Climática de la NOAA apuntan a que para diciembre y febrero, se prevé que las condiciones sean más cálidas y húmedas de lo normal para el noreste del país.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) reveló su pronóstico de qué tan fuerte sería este invierno en nuestra zona.

Si bien el pronóstico pinta a que va ser más cálido para nuestra área, el NOAA explicó que aún desconocen cuánta nieve caerá este invierno, pero sabrá más conforme nos acerquemos más a temperaturas más frías.

“NADIE HIZO NADA”: OFICIALES ANTE INACCIÓN DE PASAJEROS ANTE VIOLACIÓN A BORDO DEL TREN

Las autoridades de SEPTA aseguraron que la violación ocurrida en la línea Market Frankford, a bordo del tren pudo haberse evitado o detenido a tiempo si alguno de los pasajeros presentes hubiera llamado al 911.

“El ataque sexual ocurrido en el tren el miércoles 13 de octubre fue un acto criminal horrendo. Había personas en el vagón donde estaban ocurriendo los hechos y pudo haberse detenido antes si alguien hubiera llamado al 911”, destacó la empresa de transporte en un comunicado.

La Polic¢a de Upper Darby tiene bajo custodia a un hombre, de 35 años, quien presuntamente atacó sexualmente a una mujer en un tren SEPTA.

SEPTA se refiere a un incidente de violación ocurrido el pasado miércoles en un vagón del tren rumbo a la estación 69th.

Según recalcaron las autoridades, el hombre agredió a la mujer por casi una hora para luego tirarla al piso, romperle la ropa y violarla por varios minutos.

El sospechoso fue luego capturado por las autoridades de SEPTA en la estación 69 y ahora enfrenta varios cargos relacionados con violación y agresión.

FAMILIA HISPANA LO PIERDE TODO TRAS INCENDIO Y COLAPSO DE ESTRUCTURA

Un edificio de Trenton, Nueva Jersey, colapsó tras ser devorado por un incendio, dejando un grupo de personas sin techo ni sus pertenencias, algo que ha conmocionado a la comunidad.

El edificio al lado de la casa donde vive Brenda Matías junto a otros seis adultos y dos niñas menores de edad, ubicado en la intersección de la calles Ayer y Broad, fue consumido por las llamas en la noche del miércoles.

“Yo no lo podía creer porque el bombero me dijo ‘pet’s go!’ Estaba asustada, no sabía qué pasó y salí corriendo”, contó Matías a Telemundo 62.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y ahora queda derrumbar lo que quedó del edificio por la seguridad de los residentes.