Sospechoso de atropello mortal a mujer discapacitada parecía ir en un Toyota Camry

Autoridades publicaron imágenes del conductor y auto sospechosos de haber atropellado mortalmente a una mujer discapacitada en Lower Merion en City Avenue la madrugada del lunes.

El auto parecía ser un Toyota Camry modelo nuevo, que se cree que es de color negro u oscuro con posibles placas de Pensilvania, dijo el sargento detective Michael Keenan, durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

También dijo que es posible que el vehículo tenga daños en el parachoques delantero debajo del faro y puede tener rasguños a lo largo del lado del pasajero.

El conductor que están buscando es un hombre que vestía una sudadera Nike negra y pantalones deportivos con las palabras "Just Do It" en el frente de la sudadera, indicó Keenan.

La evidencia en video mostró que el auto viajaba a alta velocidad.

"El vehículo viajaba más rápido de lo que normalmente lo haría otro sin importar el área o la hora", dijo Keenan.

Las autoridades publicaron fotografías de vigilancia del sospechoso y el vehículo en un choque y fuga que mató a una mujer en City Avenue en Lower Merion Township, Pensilvania.

El accidente dejó a City Avenue cerrada durante horas el lunes por la mañana mientras la policía investigaba.

Los oficiales le piden a cualquier persona que haya visto este accidente o al conductor responsable a que se comunique con ellos.

Keenan también tenía un mensaje para el conductor responsable del accidente mortal y para cualquiera que lo conozca.

"La gente debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Es comprensible que alguien pueda estar asustado o molesto. Lo mejor para ellos es que se entreguen", dijo Keenan. "Notifiquen a la policía lo antes posible… Por favor, hagan lo correcto y avísennos".

Los investigadores pidieron a cualquier persona que pudiera haber presenciado el accidente que los llamaran al 610-649-1000.

