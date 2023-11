Supuesto asesino en serie llamado “la bestia” podría ser condenado a vida en prisión

Un presunto asesino en serie, acusado de la muerte de seis personas en Delaware y Pensilvania en 2021, fue declarado culpable de asesinato y otros delitos por un jurado de Delaware el martes.

El jurado deliberó durante unas seis horas durante dos días antes de declarar culpable a Keith Gibson de Filadelfia de asesinato y robo por los asesinatos de la empleada de la tienda de teléfonos móviles de Elsmere, Leslie Ruiz-Basilio, de 28 años, y del narcotraficante de Wilmington, Ronald Wright, de 42 años.

Gibson, de 41 años, también fue declarado culpable de intento de asesinato y robo por dispararle al empleado de una tienda en Wilmington, Belal Almansoori, robo a mano armada en una farmacia, asalto, conspiración y delitos con armas de fuego.

Gibson enfrenta sentencias obligatorias de cadena perpetua por las condenas por asesinato. El juez no fijó de inmediato una fecha para la sentencia.

Mientras tanto, el fiscal de distrito de Filadelfia aprobó cargos de asesinato contra Gibson por los asesinatos de su madre y la gerente de una tienda de donas de Filadelfia, así como por la muerte de dos hombres encontrados con disparos en la cabeza en una tienda en el barrio Germantown de Filadelfia. Las autoridades han dicho que presentarán esos cargos después de que Gibson sea procesado en Delaware.

Los fiscales de Delaware se basaron en gran medida en imágenes de videovigilancia que mostraban los robos y tiroteos de Ruiz-Basilio y Almansoori. También argumentaron que la evidencia balística vinculaba los disparos de Ruiz-Basilio y Wright y los vinculaba con un revólver recuperado cuando Gibson fue arrestado.

La ropa y otras pruebas, incluida una bicicleta perteneciente a Gibson encontrada cerca de la tienda de teléfonos móviles, también apuntaban a Gibson como el pistolero de cada uno de los crímenes, dijeron los fiscales, quienes señalaron que un amigo de Gibson lo identificó como el hombre visto en las imágenes de vigilancia de las escenas de rodaje.

Los abogados defensores no presentaron ninguna prueba propia y no citaron a ningún testigo. En cambio, intentaron encontrar lagunas en el caso de la fiscalía interrogando a los testigos y señalando que no había pruebas de ADN o huellas dactilares que vincularan a Gibson con los crímenes.

Imágenes de vigilancia del 15 de mayo de 2021 en la tienda Metro PCS en Elsmere muestran a Ruiz-Basilio siendo confrontada por un pistolero, quien la lleva a la parte trasera de la tienda y le dispara en la cabeza a quemarropa mientras levanta los brazos. . Luego sale de la tienda con dinero en efectivo y teléfonos móviles robados y se marcha en su todoterreno. El vehículo robado fue recuperado posteriormente en Filadelfia, cerca de la casa de Gibson.

Almansoori, quien recibió un disparo el 6 de junio de 2021, yacía en el suelo de su tienda fingiendo estar muerto después de que el primer disparo de un pistolero no lo alcanzara. Después de robar varios artículos, el pistolero le disparó al adolescente en la cabeza. Cuando se marchaba, el pistolero se volvió y volvió a dispararle a Almansoori. Almansoori sobrevivió y testificó en el juicio de Gibson.

Almansoori recibió un disparo un día después de que Wright fuera asesinado en su residencia de Wilmington, que según los fiscales era una conocida "casa de drogas". Más tarde, Gibson fue encontrado con un bolso en el que, según los fiscales, Wright guardaba sus drogas.

Más temprano, el mismo día en que le dispararon a Wright, Christine Lugo, de 40 años, fue confrontada por un hombre armado cuando abría una tienda de Dunkin’ en el norte de Filadelfia. La policía dice que Gibson la empujó adentro, tomó unos 300 dólares y le disparó en la cabeza, un asesinato que también fue capturado en un video de vigilancia.

Gibson está acusado de provocar un alboroto violento poco después de ser liberado en diciembre de 2020 de una prisión de Delaware donde cumplió aproximadamente 13 años por homicidio involuntario y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

Después del robo a la tienda de teléfonos celulares, las autoridades arrestaron a un hombre con uno de los teléfonos robados. Los datos almacenados en el dispositivo incluían el número de teléfono de Gibson.

Gibson fue arrestado el 8 de junio de 2021, después del robo a una tienda Wilmington Rite Aid, durante el cual un empleado le entregó un fajo de dinero en efectivo que contenía un dispositivo de rastreo GPS. Cuando la policía lo arrestó, Gibson llevaba un chaleco antibalas y llevaba munición única que, según los fiscales, coincidía con los fragmentos de bala encontrados en las dos escenas del crimen. Un revólver que, según los fiscales, se usó en los tiroteos fue encontrado escondido cerca del lugar donde la policía arrestó a Gibson.

