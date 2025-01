Le envió fotos de ella desnuda y habría abusado sexualmente de un menor por meses

Una mujer presuntamente le enviaba fotos de desnudos a un menor por las redes sociales y habría abusado sexualmente de él en un parque de NJ , dijo la Policía.

Una investigación que dio comienzo en mayo de 2024, indicó que Tara Carr, de 46 años, de Woodstown, NJ está siendo acusada de realizar actos sexuales con un adolescente de entre 13 y 16 años.

Un agente del caso entrevistó al niño y a sus padres, los cuales acusaron a Carr de agredir sexualmente al menor en varias ocasiones entre los meses de marzo y mayo de 2024, en el un parque en el municipio de Pilesgrove en New Jersey, llamado "Marlton Park".

La víctima le compartió a los investigadores que tuvo una relación sexual con Carr. Indicó que ella le había enviado imágenes sexualmente explícitas y mensajes en la aplicación de redes sociales Snapchat, según la declaración jurada de causa probable. Los investigadores dijeron que Carr también recogió repetidamente al niño de la escuela y lo agredió sexualmente varias veces en su vehículo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Carr admitió haber enviado imágenes sexualmente explícitas al adolescente mientras era entrevistado por los investigadores, según la denuncia penal.

Los funcionarios también obtuvieron el teléfono celular de Carr, registraron su vehículo y accedieron a su cuenta de Snapchat, lo que corroboró las acusaciones del adolescente, informaron los oficiales.

Carr fue puesta bajo arresto el nueve de enero de 2025 en e Salem County, Nueva Jersey, y enfrenta cargos de agresión sexual.

La acusada tiene vínculos con varias empresas en el área de Deptford, Nueva Jersey, incluido el Rastelli Kids Complex y South Jersey Storm All Star Cheerleading. Un portavoz de la familia de Carr dijo que trabajaba en la administración, no interactuó con los niños involucrados con esos negocios y desde entonces renunció a su participación. El portavoz también dijo que la víctima no estaba involucrada con ninguno de los negocios.

Está previsto que Carr comparezca ante el tribunal el miércoles 15 de enero de 2025 para una audiencia de detención.

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.

Read in English here