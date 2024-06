Tirotean a joven múltiples veces en la espalda y las piernas

Un joven, de 24 años, se debate entre la vida y la muerte tras haber sostenido múltiples disparos en la espalda y las piernas, según la Policía de Filadelfia.

Se informó que el hecho de sangre tuvo lugar en la cuadra 6200 de Eastwick Avenue a eso de las 3:04 p.m. del lunes.

La víctima fue transportada en un vehículo privado al Hospital of the University of Pennsylvania e ingresado en condición crítica.

Los investigadores hallaron el sitio de lo ocurrido y recopilan evidencia. Hasta el momento no se han generado arrestos ni recuperado armas.

Todo el que tenga información adicional puede comunicarse al 911 o a la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al (215) 686-TIPS (8477).