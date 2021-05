Tras presunta golpiza por policías fue entregada a inmigración

La hispana, quien asegura que policías de Trenton, Nueva Jersey la agredieron hasta dejarla sin dientes, por filmar el arresto de su hijo en la vivienda familiar, reveló que el hecho le trajo pesares más allá de lo físico.

Y es que luego de los golpes Gloria Ramírez fue encarcelada y enviada a dos centros de detención debido a que su estatus migratorio en Estados Unidos no está claro. Fueron 11 meses tras las rejas y una orden de deportación que pesa en su contra.

“Me dijo, usted está libre señora, puede irse a su casa”, relató Ramírez tras acudir a la corte por cargos de resistirse al arresto y agresión a oficiales. El incidente data de enero 2020. Acto seguido tuvo que enfrentarse a agentes de inmigración. “Llegó inmigración por mí, yo no sabía que era migración”.

La mujer dijo que fue trasladada al centro de detención de Hudson County donde los primeros días estuvo bajo atención médica por sus heridas. “Yo no quería vivir. Yo solo vivía medicada con, como se llama, anti-depresivos. Con pastillas fuertes solo para dormir. Me levantaba solo para comer”, recordó.

En junio 2020 fue trasferida a otro centro para inmigrantes donde puso salir en noviembre tras contar con la ayuda de un abogado.

“Ellos pensaron que podían salirse con la suya, pensaron sabes qué, la enviamos a inmigración y listo”, destacó Thomas Mallon abogado de la presunta víctima. El letrado se refirió a los oficiales supuestamente involucrados en la golpiza. El entiende que la mujer fue referida a ICE para que no se querellara ante lo sucedido.

Mallon dijo que sometieron una demanda a la Policía de Trenton y todos sus componentes por el aparente ataque, así de como una compensación monetaria. “Queremos que esos oficiales sean castigados y enfrenten la ley ya que nunca lo hicieron”, agregó.

Ramírez, por su parte, sigue teniendo réplicas de lo sucedido. “Todo el daño que me hicieron. No solo físico si no que psicológicamente. Yo no quede bien. Quisiera borrar todo lo que pasó, pero no puedo. No puedo”.