Uno de los implicados acusados de detonar el arma que mató a un hispano mientras comía con su familia en su cena de Thanskgiving compareció a su primera audiencia en Norrostown este miércoles.

La familia de Edilberto Miguel Peláez Moctezuma, de 25 años, se sentó con TELEMUNDO62 y le contaron lo que vivieron tras su muerte durante su cena de Thanksgiving en Norristown.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según los fiscales, Kevon Clarke, de 19 años, se presentó a su audiencia preliminar tras ser arrestado el 13 de dicimebre luego de permanecer días a la fuga.

La fiscalía alega que Clarke estuvo involucrado en una disputa en una cena de Thanksgiving en la cuadra 100 de Haws Avenue en Norristown, el pasado 25 de noviembre, la cual luego terminó en una lluvia de balas.

Fotos: “Una tristeza”: comparece a corte acusado de matar a hispano en cena de Thanksgiving

Una de estas balas perdidas impactó mortalmente a Edilberto Miguel Peláez Moctezuma, de 25, mientras disfrutaba de una cena con su familia.

"Me siento contenta de que agarraron a los criminales que hicieron esto", destacó Marta Moctezuma Cárdenas, la madre de la víctima. "Se que nada me lo va a regresar pero el no se merecía esto".

Clarke es uno de tres sospechosos en relación con la muerte de Moctezuma el pasado 25 de noviembre.