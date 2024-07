“Seguras y libres” así festejan dos hispanas de Filadelfia las actividades del 4 de julio

La celebración de la libertad en Filadelfia, como parte de las festividades del 4 de julio y Wawa Welcome America, tiene un sentir distinto para cada cual.

Este fue el caso de dos amigas, ambas mexicanas, quienes llevan más de dos décadas viviendo en la ciudad del Amor Fraternal y este agasajo es “importante”.

Se trata de compartir en comunidad, según Guadalupe Cachola y Rosa Florencia, quienes no se pierden de una fiesta.

“Tengo 20 años en Filadelfia y casi siempre venimos mi amiga y yo a celebrar y a compartir. Cada día aprendemos más de la cultura de Estados Unidos. Vengo de México y aquí me encanta y hoy el ‘weather’ está estupendo”, comentó Cachola hondeando su banderita de la nación.

Florencia, pro su parte, reveló que este año es de particular importancia para ella celebrar la libertad porque “me hice ciudadana”. La mujer, quien también lleva varios años en Filadelfia, recalcó que “desde que soy ciudadana me siento más segura. Todo esto es importante porque durante la pandemia no pudimos hacer nada y ahora nos toca ir con todo”.

Ellas fueron parte de una decena de personas que acudió temprano el jueves a la ceremonia de la libertad que se llevó a cabo en el Independence Mall en el vecindario de Old City. Allí la alcaldesa Cherelle Parker aprovechó para dar un discurso recordando que pese a que “es día de celebración no nos podemos olvidar de la pobreza en nuestra ciudad”.

La funcionaria tomó el podio para adelantar que tiene en agenda la entrega de 30,000 viviendas para el otoño. “Son casas que hemos construido, reparado o preservado para atender el problema de vivienda en nuestra ciudad”, comentó.

También se recitaron poemas, se hicieron interpretaciones artísticas, pero patrióticas y se llevó a cabo un desfile con vistosas carrosas y atuendos.

Isabel Sánchez con el reportaje desde el Benjamin Franklin Parkway.