WrestleMania XL llega a Filadelfia: el evento más grande de lucha libre para fanáticos

Lo que debes saber WrestleMania XL llegará al Lincoln Financial Field de Filadelfia el 6 y 7 de abril de 2024.

Como parte de esta fiebre de lucha libre, Filadelfia estará inundada de mucho entretenimiento deportivo.

Además del evento principal, se llevarán a cabo otros combates de lucha libre, como el festival para fanáticos, denominado WWE World, e incluso algunos eventos en clubes de la ciudad.

La WrestleMania llegará a Filadelfia el 6 y 7 de abril de 2024, y WWE está haciendo todo lo posible para que el evento de este año en la Ciudad del Amor Fraternal sea uno de los más grandes en la historia de la promoción.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El nombre más importante de la lucha libre (y de Hollywood), Dwayne "The Rock" Johnson, ha pasado meses promoviendo su papel en el espectáculo. Las superestrellas Logan Paul, Roman Reigns y Cody Rhodes también subirán al ring en medio del Lincoln Financial Field.

El evento principal se llevará a cabo durante dos días, el 6 y 7 de abril de 2024, pero previo al evento presentarán otras actividades con temas de lucha libre para los fanáticos que quieran llevar la experiencia más allá.

Todo lo que necesitas saber para el regreso de la WrestleMania a Filadelfia:

¿Qué es WrestleMania?

Este es el mayor evento de entretenimiento de lucha libre de todo el año.

WrestleMania el año pasado tuvo lugar en Inglewood, California, y contó con 15 combates en total, incluido un evento principal de la primera noche en el que Kevin Owens y Sami Zayn derrotaron a Jey y Jimmy Uso para ganar el Campeonato Indiscutible en Parejas de la WWE.

En el evento principal de la Noche 2, Reigns derrotó a Rhodes para retener el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE. Otros participantes destacados incluyeron a Seth Rollins, el famoso Logan Paul, Rey Mysterio, Charlotte Flair y John Cena.

El primer WrestleMania PPV se celebró en el Madison Square Garden en 1985, con Hulk Hogan, Mr. T, Rowdy Roddy Piper y Muhammad Ali en el ring. WrestleMania XV tuvo lugar en 1999, en el aquel entonces First Union Center, de Filadelfia. La cuarta y quinta WrestleManias tuvieron lugar a finales de los años 1980 en Atlantic City, Nueva Jersey.

¿Quién se subirá al ring en el Linc para WrestleMania XL?

Cody Rhodes y Seth Rollins vs. The Rock y Roman Reigns (Equipos) (Noche 1)

Campeonato Universal Indiscutido WWE: Roman Reigns vs. Cody Rhodes (Noche 2)

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Seth Rollins vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenil WWE: Iyo Sky vs. Bayley

Campeonato Mundial Femenil: Rhea Ripley vs. Becky Lynch

Campeonato indiscutible en parejas de la WWE: Judgment Day vs. #DIY vs. The New Day vs. Awesome Truth vs. A-Town Down vs. New Catch Republic (Six-Pack Ladder match)

Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul vs Randy Orton vs Kevin Owens

Campeonato Intercontinental: Gunther vs.Sami Zayn

LA Knight contra AJ Styles

Jey Uso contra Jimmy Uso

¿Dónde puedo encontrar entradas?

Las entradas para el público general para el evento de dos días salieron a la venta en Ticketmaster el verano pasado, y se vendieron alrededor de 90,000 entradas sólo en los primeros días de venta.

Sin embargo, todavía hay asientos disponibles para ambas noches como venta estándar, así como pases de dos días como reventa verificada.

Los asientos cerca de la acción en la pista para ambas noches cuestan $5,000 (o más). Los boletos de reventa para cada noche comienzan desde $180 a $223 en el sitio de Ticketmaster a partir del 2 de abril.

¿Cómo puedo ver WrestleMania?

Si no puedes asistir al Lincoln Financial Field, el inicio de WrestleMania XL se transmitirá en vivo por Peacock y WWE a partir de las 5 cada tarde.

Los eventos principales también se transmitirán por Peacock y WWE Network en todo el mundo, comenzando a las 7 p.m. sábado y domingo.

¿Qué es el mundo WWE?

WWE y Fanatics Events anunciaron en febrero WWE World en WrestleMania, "una experiencia interactiva de cinco días" para los fanáticos de la lucha libre.

WWE World se apoderará del Centro de Convenciones de Pensilvania desde el jueves 4 de abril hasta el lunes 8 de abril, coincidiendo con WrestleMania en The Linc el 6 y 7 de abril y varios otros eventos de lucha libre en el adyacente Wells Fargo Center.

Representantes de la WWE dicen que el evento del centro de convenciones de Center City contará con una "variedad de experiencias inmersivas", incluido un escenario principal central que albergará mesas redondas con las principales superestrellas de la WWE, un torneo de juegos WWE 2K24, grabaciones de podcasts en vivo, recuerdos y venta de autógrafos a través de Fanatics Live. y la Supertienda WWE más grande en la historia de WrestleMania.

¿Como puedo llegar allí?

SEPTA informó que ofrecerá un servicio adicional en Broad Street Line antes y después del espectáculo ambos días de WrestleMania, así como el viernes y lunes antes y después del espectáculo.

También habrá trenes expresos especiales en la línea Market-Frankford y líneas adicionales de trenes regionales antes y después de la feria en ambos días.

Líneas BSL adicionales saldrán a las 6:38 p.m. y 6:48 p.m. el viernes 5 de abril, 10:30 a. m. y 10:40 a. m. el sábado 6 de abril y 6:38 p. m. y 6:48 p.m. el domingo 7 de abril.

¿Qué otros eventos de lucha libre tendrán lugar en Filadelfia durante ese fin de semana?

WrestleMania no es el único evento de la WWE que llega a Filadelfia. SmackDown y la Ceremonia del Salón de la Fama el viernes 5 de abril; NXT Stand & Deliver el sábado 6 de abril; y Monday Night Raw en el Wells Fargo Center el 8 de abril, y se espera mucho drama posterior a WrestleMania.

También habrá dos noches previas al espectáculo de WrestleMania en Citizens Bank Park antes del espectáculo principal al otro lado de la calle en Linc.

City Winery Philadelphia en Center City organizará cuatro sesiones de WrestleMania XL Superstar Brunch cada día durante el fin de semana a las 8:30 a. m. y 10:30 a. m.

¿Quieres una forma económica de participar en la acción de la lucha libre?

NXT Stand & Deliver en el Wells Fargo Center el 6 de abril a las 11:30 a.m., la mañana de WrestleMania, tiene boletos desde tan solo $20.

¿Qué es este evento del Undertaker?

El espectáculo "1mandead" de The Undertaker se mostrará en The Fillmore el jueves 4 de abril a las 8 p.m. El programa contará con "The Phenom" compartiendo historias nunca antes escuchadas de su carrera en el Salón de la Fama y respondiendo preguntas de los fanáticos de la WWE que asistieron.

Los boletos para el evento todavía están disponibles en Ticketmaster, algunos por tan solo $139.

¿Quién será incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre WWE?

La ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de la WWE se llevará a cabo en el Wells Fargo Center el viernes 5 de abril a las 7:30 p.m. y la lista de nuevos miembros de este año es bastante impresionante.

Paul Heyman, Bull Nakano, The U.S. Express y el legendario boxeador y ex árbitro de lucha libre Muhammad Ali serán incluidos en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de la WWE el viernes por la noche.

Read in English here