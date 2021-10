“Ya me cansé”: la crisis de suministros le toca la puerta a las licorerías

A medida que cada vez más sectores de la economía reportan una escasez de suministros y empleados, el efecto dominó ha comenzado a tocar la puerta a las licorerías del área triestatal.

Y es que según algunos residentes de Pensilvania, ya han habido varias ocasiones en las cuales no han podido conseguir las bebidas que deseaban en sus licorerías locales

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No hay lo que estamos buscando en los licores y cosas así, no hay'', se quejó Ángel Montes. "Uno se lo merece para uno compartir en familia y si vamos a decir, no existe esa cervecita que alegra el alma a uno", sostuvo.

Y es que según los expertos, la escasez podría extenderse de ocho a 12 meses, en parte debido a la falta de transportistas y otros temas como el empaque de botellas.

La Junta de Control de Licor en Pensilvania racionará a partir del 17 de septiembre 43 marcas de licores a dos botellas diarias para clientes, barras y restaurantes hasta nuevo aviso.

Maribel Valdéz, una empleada de una tienda de cerveza, le mostró a TELEMUNDO62 cómo se veía el inventario de su negocio el cual, según ella, ha sufrido diversas limitaciones de inventario en los últimos meses.

"Anteriormente pedíamos bastante paletas de coronitas y coronas y ahora no… si acaso llega una a la semana. A veces dos, a veces nada”, relató.

Previamente a finales de septiembre, Pensilvania emitió una advertencia a sus residentes explicando que comenzaría a racionar ciertas marcas de alcohol debido al mismo problema.

En la advertencia, la entidad indicó que todo tiene que ver con “constante escasez de productos y alteraciones en los suplidores”.

Cabe señalar, que las licorerías de Pensilvania fueron cerradas durante el pico de la pandemia del COVID-19 y más tarde reabiertas con ciertas restricciones. Varias personas de Pensilvania optaron por cruzar el puente para ir a Nueva Jersey o Delaware a adquirir su alcohol.