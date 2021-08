“No fue fácil”: Simone Biles revela que su tía murió en medio de los Juegos Olímpicos

TOKIO.- Dos días antes del regreso triunfal de Simone Biles en Tokio 2020, su tía murió repentinamente, explicó la gimnasta, de acuerdo a E!Online, empresa de nuestra matriz, NBCUniversal.

"Al final del día, la gente no entiende por lo que estamos pasando", afirmó Biles. "Hace dos días, me desperté y mi tía falleció inesperadamente, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos".

La gimnasta, quien se retiró de varios eventos olímpicos para concentrarse en su salud mental, regresó a la competencia el 3 de agosto, ganando una medalla de bronce en la final de la barra de equilibrio. Después de su tercer lugar, Biles dijo a los periodistas que su tía, la hermana de su padre, "falleció inesperadamente", según People.

La gimnasta norteamericana finalmente pudo competir en la final de barra de equilibrio y tuvo una gran actuación, revive aquí todos los detalles.

La entrenadora de Biles, Cecile Canqueteau-Landi, también confirmó la desgarradora noticia. "Esa fue otra cosa, yo estaba como, 'Dios mío. Esta semana debe terminar'", dijo Landi a People. "Le pregunté, '¿Qué necesitas?' Y ella dijo: 'Solo necesito algo de tiempo'. Le dije: "Llámame, envíame un mensaje de texto si necesitas algo. Estaré aquí. Sea lo que sea". Llamó a sus padres y dijo: 'No hay nada que pueda hacer desde aquí, así que voy a terminar mi semana y cuando llegue a casa nos ocuparemos de eso' ".

A pesar de la tragedia familiar, Biles mantuvo la cabeza en alto durante la final de la barra de equilibrio, incluso concluyó su actuación con un desmontaje de doble dificultad.