Un cumpleaños diferente: Años sin justicia para familiares de víctimas de “la Bestia”

El martes 23 de abril la familia de Roy Caban, una de las víctimas del asesino en serie Keith Gibson “la Bestia”, celebró junto a su tumba lo que sería un nuevo cumpleaños para él.

Darline Román, la viuda de Cabán celebró su cumpleaños en el cementerio mientras sigue esperando por justicia tras su muerte.

Se trata del puertorriqueño Roy Cabán, asesinado en enero del 2021 mientras laboraba en el establecimiento Al-Madinah Traders, en el sector de Germantown.

Aunque el asesino convicto de Cabán está sirviendo siete sentencias de vida en la cárcel por los cargos que enfrenta solo en Delaware, familiares de las víctimas en Filadelfia siguen añorando su día en la corte.

"Pa ellos es como que ok, él no va a salir de la carcel, so eso es justicia para todos ellos… no is not", dijo Darline Roman, esposa de Roy Cabán.

El puertorriqueño es uno de varias víctimas del alegado asesino en serie Keith Gibson en Filadelfia.

Según las autoridades, Gibson habría cometido una serie de asesinatos en Delaware y Pensilvania. Fue capturado en el primer estado, donde en marzo de este año fue sentenciado.a siete cadenas perpetuas, pero la espera para las víctimas de Filadelfia continúa.

Cronología de la serie de robos y asesinatos de "la Bestia":

El récord criminal de Keith Gibson data del 2010 cuando fue convicto por homicidio involuntario y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

En junio del 2020 fue dejado en libertad y enviado a un centro correccional comunitario de cuarto nivel.

En diciembre 2020 fue dado de alta de la prisión para iniciar un periodo probatorio.

En enero 2021 dos puertorriqueños, Roy Cabán y Eric Flores, fueron asesinados en el interior de una tienda en Filadelfia.

En febrero 2021 Christine Gibson, madre del presunto implicado, fue asesinada en su lugar de trabajo.

En marzo 2021 Gibson fue extraditado de Filadelfia a Delaware.

En abril 13, 2021 un juez halló culpable a Gibson de violar la probatoria. La sentencia demoró dos semanas.

En abril 27, 2021 sentencian a Gibson a 18 meses de probatoria.

En mayo 15, 2021 Leslie Ruiz Basilio fue ultimada a balazos en su lugar de trabajo.

En junio 5, 2021 Christine Lugo fue ultimada por un ladrón en su lugar de trabajo.

"Aunque ese hombre tenga 7 vidas encima que le pongan ocho y que yo escuche el nombre de mi hija. Yo le pido a Dios todos los dias, señor no me lleves sin saber que a mi hija se le hizo justicia", dijo Maria Lebron, madre de Christine Lugo, otra de las víctimas.