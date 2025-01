El Sixers Arena sigue en pie para el 2031, pero no en Market Street East

Tras meses de preparación, vistas del Concejo Municipal, dinero invertido y protestas el Sixers Arena no estará en el corredor de Market East en Center City, Filadelfia.

La empresa deportiva dio a conocer el domingo 12 de enero 2025 su cambio de parecer conforme a la construcción del estado cerca del vecindario de Chinatown.

Si bien en el esquema propuesto a la ciudad establecía que la arena estaría abriendo sus puertas en el 2031, así mismo lo promovieron los Sixers en su página de la red social X.

Harris Blitzer Sports & Entertainment 🤝 Comcast Spectacor



Together, we are announcing a joint venture to build world-class arena in South Philadelphia as well as revitalize Market East. pic.twitter.com/8ZkZhaTBsS