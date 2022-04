Sixers toman ventaja con victoria sobre los Raptors

Los Sixers lucharon por mantener el servicio, el lunes por la noche, y ganaron un enfrentamiento sobre los Raptors en el Wells Fargo Center, venciendo a Toronto por un marcador de 112-97 para subir 2-0 en su serie de playoffs de primera ronda.

Joel Embiid tuvo 31 puntos y 11 rebotes.

Tyrese Maxey anotó 23 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. Tobias Harris anotó 20 puntos y 10 rebotes.

Scottie Barnes se perdió el Juego número dos con un esguince en el tobillo izquierdo. Gary Trent Jr. jugó, pero no pudo completar el partido.

El tercer juego será el miércoles por la noche en Toronto. Aquí hay observaciones sobre la victoria de los Sixers el lunes:

Toronto golpea primero

La sesión de medios previa al juego del entrenador en jefe de los Raptors, Nick Nurse, fue ardiente.

Nurse enfatizó que, aunque esperaba que la serie fuera física, vio el primer juego como injustamente arbitrado. Dijo que esperaba que los árbitros, a diferencia del sábado por la noche, tuvieran "las agallas" para al menos revisar las jugadas en las que sus jugadores fueron golpeados en la cara.

Antes del primer tiempo, tanto Pascal Siakam como OG Anunoby cometieron dos faltas personales. Embiid y Anunoby también recibieron cada uno una técnica. El cinco veces All-Star se opuso al comienzo rápido de los Raptors con una ventaja, pensando que los árbitros lo recompensarían cuando cometiera una falta. En el primer cuarto, Embiid tomó 12 tiros de falta y anotó 19 puntos, su total para el primer juego.

Preocupación por las lesiones en medio de un excelente baloncesto

Con Embiid en el banco y Paul Reed en el centro, los Sixers superaron a los Raptors por 12 puntos para comenzar el segundo período.

Danny Green disfrutó de cometer la tercera falta personal de Anunoby. Los problemas de faltas se acumularon rápidamente para los Raptors; Nurse perdió su desafío dos minutos antes del medio tiempo tratando de anular el cuarto personal de Trent.

Maxey fue paciente durante el juego después de explotar por 38 puntos. Si bien Maxey obviamente no se encuentra entre los escoltas más grandes de la NBA, la velocidad no ha sido su única ventaja contra VanVleet. Al producto de Kentucky no le han importado los intentos de VanVleet de interrumpir su ritmo. Cuando tiene el balón en sus manos y la oportunidad de conducir, parece que a Maxey le encanta el aspecto ofensivo de ese enfrentamiento.

Los Sixers mantuvieron su ventaja de dos dígitos cuando Embiid volvió a registrarse e incluso la construyeron a 15 puntos en el medio tiempo. Sin embargo, Embiid volvió al vestidor cojeando después de que pareció lastimarse el tobillo izquierdo en un avance de Harden cuando quedaban 37.9 segundos en el segundo tiempo. Embiid también pareció lesionarse el codo derecho.

Ya sea que estuvieran 100 por ciento saludables o no, Embiid y Harris fueron efectivos después del intermedio. Embiid saltó alto para cerrar de golpe un alley-oop de Harden y extendió la ventaja de los Sixers a 24 puntos. Harris hizo un ala tres y un tiro en salto.

Los Raptors no son un equipo que tienda a marchitarse, pero el impulso del tercer cuarto de los Sixers tuvo que ser desmoralizador. Si aún no estaban desanimados, Embiid hizo una esquina dura tres y Maxey drenó un tiro en salto desde varios pies más allá del arco que puso a Toronto abajo 27 puntos.