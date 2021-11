No dan abasto: demanda provoca falta de citas para conseguir la licencia en NJ

Los retrasos y la carencia de citas para los trámites en el NJ MVC provocan crisis entre los que quieren solicitra las licencias y esto no se limita solo a los inmigrantes.

Manejar en Nueva Jersey legalmente se ha tornado en un dolor de cabeza para algunos, pero no es que no hay servicio, sino que la demanda supera los recursos del estado y algunos servicios en persona dependen de una cita.

Y es que, con la expansión de elegibilidad para la identificación con foto, tanto para inmigrantes, ciudadanos regulares como nuevos solicitantes, provocó una reacción en cadena que retrasó sustancialmente la forma en que se proveen los servicios. Tanto que el “modelo de servicio que utilizaban” permutó. “La cantidad de gente es mucha. La demanda es muy grande”, destacó Paul López, portavoz del NJ MVC.

Todo esto tiene que ver con el cierre parcial de la Comisión de Vehículos Motorizados, NJ MVC por sus siglas en inglés, durante la pandemia del coronavirus en el 2020 (unos cuatro meses) y con la implementación de un nuevo sistema para atender la situación. Sin embargo, el 80% de los servicios se pueden llevarse a cabo en línea excepto los siguientes:

Transferencias de estado

Nuevos solicitantes (aquí están incluidos los inmigrantes indocumentados y los estudiantes de escuela superior)

Prueba para conducir o examen de principiante

La clave es obtener una cita, pero este proceso, que solo se puede hacer en línea, puede demorar uno o dos meses. “Al principio fue muy difícil conseguir citas. Yo no conseguía para mí, sino para la gente. Ya conseguí una y ahora no hay. La gente cuando sale ahorita, que no aprobó el examen, ahorita no hay. Tienen que esperar hasta el viernes a que actualicen el sistema, peor no hay nada. El website no dice para cuando hay disponibles”, mencionó Mónica Herrera.

William Connolly, portavoz del NJ MVC dijo a TELEMUNDO 62 que las citas para las gestiones de vehículos de motor se refrescan en el sitio de la organización a diario, pero hay que ser persistente. “Tenemos citas a diario. Se liberan a media noche, si verificas en las mañanas es posible que asegures tu espacio”, apuntó.

Sin embargo, esa no ha sido la experiencia de quienes pierden tiempo y dinero para llegar hasta las oficinas disponibles, un total de 24 en todo el Estado Jardín. “Mi cita la tuve que hacer en Vineland, que era la disponible en español, y me queda a 45 minutos de mi casa. Y mi cuñada es de Gloucester City y tuvo que ir a Rio Grande”, agregó Mónica Herrera a lo que José López mencionó que “no ha sido fácil porque vengo de una hora de Trenton, New Jersey, peor a esperar”.

López explicó que no solo fue cuesta arriba sacar una cita, sino transportarse desde Trenton hasta Depford por no contar con una licencia. “Tuve que conseguir a alguien que me transportara y le pagué $100. Tú sabes que nadie te va a hacer un favor así por así”.

Y es que los inmigrantes elegibles hacen lo indecible por completar el proceso pagándole a terceros altas sumas de dinero, con los llamados "rides", y hasta perder días de trabajo. "Es que no se puede con cita porque nosotros somos trabajadores de 7 a 7 a veces y para venir aquí hay que pedir un día libre", sostuvo Mónica Herrera.

Te explifcamos paso a paso qué nevesitas para completar el proceso del trámite de la licencia standard en Nueva Jersey sin importar tu estatus migratorio.

Una vez llegan a las oficinas con cita y listos para la prueba de conductores novatos fracasan porque no están preparados. "Lo apropiado es leer el libro que NJ MVC provee, porque el examen está basado en esa información y eso le facilita pasar el examen de una vez", mencionó Paul López, portavoz del NJ MVC.

Según explicó la tasa de personas que no aprueban el examen sigue en aumento y esto contribuye a la dilatación de los servicios, porque tienen que comenzar el proceso nuevamente.

¿Qué puedes hacer para completar el proceso?

Sacar una cita y asegurarla. (No intentes sacar citas con correos electrónicos múltiples)

Ir preparado para el examen de conductores novatos. (Estudia el folleto que provee en español el NJ MVC)

Lleva contigo los seis puntos de verificación que requiere el estado. (Comprobante de identidad, de domicilio, seguro social o itin)

Pese a que Nueva Jersey ya comenzó a emitir licencias a indocumentados, la carencia de citas disponibles ha frustrado a algunos en busca del trámite.