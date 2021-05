Cuatro simples pasos: cómo hacer tu cita para tramitar la licencia para migrantes

Se acabó la espera: desde el sábado, la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) en Nueva Jersey comenzó a aceptar citas para tramitar las licencias estándar para migrantes.

Pero pese a que la MVC ha empezado a procesar estos trámites, la comisión señala que primero deberás hacer una cita para poder empezar el proceso.

"Las citas están disponibles y con el tiempo vamos a ir ampliando el número de citas", señaló Wanda Silva, portavoz de la MVC.

Pero ¿cómo puedes hacer una cita?

Estos son los pasos a seguir:

1: Según la MVC, primero, debes acceder al sitio web de la MVC y seleccionar qué tipo de trámite buscas hacer.

2: Selecciona la oficina de la MVC más cercana a ti o con citas disponibles:

3: Selecciona la hora que más te convenga:

4: Llena el formulario de reservación con tus datos de contacto:

En este paso deberás llenar el formulario con tu nombre, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento y tipo de trámite que buscas hacer.

La MVC detalla que este proceso es gratis y solo se puede hacer de esta manera, por lo que estate pendiente en caso de estafas.

"Si una persona le ofrece darle una cita, que este dique a avanzando para que no espere mucho.. no no no primeramente no trabajamos con terceros", señaló Silva.

Asimismo, la MVC señala que verificarán si realmente hizo una cita con ellos si se presenta a la MVC.

¿Sabes qué traer a tu cita? Te contamos todo aquí.

Este es el sitio de la MVC donde podrás registrarte para hacer una cita en la oficina de la MVC más cercana a ti.

