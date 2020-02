Inmigrante invierte miles por grillete sin entender acuerdo

Alberto Mendoza forma parte de los miles de inmigrantes en Estados Unidos que pagan por un servicio de fianza en lo que se ve su caso en las cortes migratorias del país.

En esta ocasión fue víctima del pago de miles de dólares por un servicio que nunca lo ayudaría con su caso migratorio en la corte.

Mendoza llegó a un acuerdo monetario con la empresa Libre by Nexus en el 2016 para el pago de la fianza de su caso legal que ascendía a los $10 mil. En cambio debía utilizar un grillete electrónico en todo momento hasta su cita en corte.

Explicó que no le gustaba mostrar el grillete por lo que siempre se resguardaba con varias capas de ropa. “La gente me dice que parezco un criminal”, relató Mendoza quien después de firmar el contrato, comenzó a pagar $420 al mes.

“Llamé después de seis meses de estar pagando $420 por mes, y les dije: yo necesito un estado de cuenta para ver cuánto he rebajado de los $10 mil. Me dijeron que había reducido la deuda, porque estaba pagando la cuota del grillete”, explicó. “Ellos no me dijeron que iba a estar pagando por el aparato, nunca me dijeron eso”.

La confusión estriba en que el inmigrante pensaba que estaba abonando a la fianza cuando en realidad estaba pagando por el método de monitoreo.

Mike Donovan, portavoz de la empresa Libre by Nexus, dijo que los términos del contrato fueron claros y fueron detallados en el idioma del inmigrante. “Explicamos el programa a nuestros clientes y aquí explicamos por qué queremos que tengan éxito”, sostuvo.

El contrato inicial de Mendoza está escrito mayormente en inglés, un idioma que no entiende. Ahí se explica que debe pagar por el alquiler del servicio y el equipo de GPS hasta que concluya su caso a no ser que pague un monto de $10 mil. La única página en español del panfleto hace referencia a un pago por el monitoreo del programa GPS, pero no incluye la cantidad.

T62 Investiga se comunicó con Libre by Nexus, sobre la queja de Mendoza, y un representante de la empresa fue a su casa de Mendoza a quitarle el grillete y darle un nuevo contrato en español. “Cada cliente está teniendo cambios en el contrato con la actualización del equipo o la eliminación del equipo”, agregó Donovan.

Bajo las estipulaciones del nuevo contrato, Mendoza pagará $400 al mes y el monto irá dirigido a la cantidad de su fianza de $10 mil.

Según Libre by Nexus, trabajan con unos 25 mil clientes, pero algunos activistas aseguran que la empresa se aprovecha del estado vulnerable de los inmigrantes recién llegados.