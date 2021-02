Acalorado encuentro entre manifestantes y superintendente escolar

La superintendente escolar del distrito de Camden County en Nueva Jersey, Katrina McCombs recibió acaloradas reclamaciones de decenas de padres molestos por el cierre de cuatro escuelas públicas.

La funcionaria no tuvo más remedio que escuchar los reclamos, que en ocasiones fueron fuertes.

La clausura de los planteles, según McCombs están programados para el verano y responden a falta de fondos para sostener la baja matrícula de los mismos.

Estas son las escuelas bajo la consideración de cierre:

Cooper’s Point

Yorkship

Sharp

Wiggins

“Tengo una hija que no tiene culpa de lo que está pasando, porque ella que es una vendida”, destacó una de las madres molestas, María Montero. “Yo tengo una hija que tiene síndrome de Down. Mi hija no puede ir a una escuela chárter porque si la cogen me la van a botar al mes, porque nadie le puede dar clases, porque nadie me la puede atender”.

Los manifestantes reclamaron cese al cierre de las cuatro escuelas en ocasiones con epítetos despectivos hacia la funcionaria.

McCombs se limitó a decirle a TELEMUNDO 62 que el Comisionado de Educación le pidió que no emitiera comentarios. “Quiero que sepan que haré lo que pueda dentro de mis habilidades”, apuntó.

“Que se deje de los embustes, que es una embustera y es una vendida. Y que deje de estar diciendo que es de Camden, por que una persona de Camden no se atreve a rebajarse y ponerse contra los niños para sacar un poco de dinero”, agregó Montero.

Las preocupaciones de los padres son las siguientes:

Que los niños tengan que caminar largas distancias para educarse

Que los niños no cuenten con la educación necesaria

Que los fondos sean utilizados para escuelas chárter

Por su parte, el distrito escolar adujo que los cierres responden a un déficit presupuestario de $40 millones. También prometieron ofrecerles transportación a los alumnos que la requieran para llegar a sus nuevas escuelas.

