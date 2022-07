Alcalde Kenney no dimitirá e intentará controlar sus “frustraciones”

Frustración y coraje. Esos fueron los sentimientos que, al parecer, abrumaron al alcalde de Filadelfia, Jim Kenney cuando decidió decir que ansiaba que llegara “el fin de su término”.

“No tengo en mente renunciar. Estoy aquí porque me reeligió una gran mayoría, casi un 80%, y voy a hacer lo mejor que pueda hasta enero del 2024”, dijo de primera instancia el funcionario.

Explicó que el haber estado expuesto a noticias provenientes de Illinois con el tiroteo masivo en Highland Park, en conjunto con la finalización de “un día hermoso en el Parkway” sus sentimientos afloraron. “Soy humano y me tomo las cosas personales. Cuando tienes ese tipo de personalidad, que te tomas todo personal, es frustrante no poder hacer nada ante los eventos violentos que ocurren”, apuntó.

Kenney insistió en que “fui honesto” y que cualquier ciudadano que “vive con presiones todo el tiempo” reaccionaría de la misma forma. Sus expresiones iniciales fueron en una conferencia de prensa celebrada en las afueras del Hospital Jefferson tras develarse que los oficiales heridos en el Benjamin Franklin Parkway fueron dados de alta.

El alcalde Jim Kenney dijo que "seré feliz cuando ya no sea alcalde" debido a que se encuentra en una preocupación constante.

“Una cosa es querer ser alcalde y otra se serlo”, comentó ante los comentarios de los miembros del Concejo Municipal y otros críticos de su administración. “Estoy comprometido con esta ciudad que tanto amo. Creo que en su mayoría la gente entiende mi frustración porque estamos todos sumidos en este ambiente de que algo puede pasar”.

Reiteró que su compromiso con los residentes de la ciudad del Amor Fraternal sigue siendo genuino. “Me levanto cada día y pongo los pies en el suelo para salir a trabajar. Como dije antes tomo todo personal y quizás no debo hacerlo, pero cada homicidio, cada muerte, cada evento violento me come por dentro. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda”.

Dijo que la única solución al problema del control de armas es que la legislatura le dé el visto bueno a regularlas tal y como ocurre en Nueva York. “Es terrible la forma en que la gente tiene acceso a las armas. Que un adolescente de 18 años puede comprar un rifle de asalto. Con la proliferación de armas es difícil monitorearlo todo. Como dije, tuvimos un día divertido y genial hasta que se suscitó la balacera”.

“Lo que me duele es el hecho de que América en el 2022 puede ir de un día espectacular y divertido al caos. Hablé de mis experiencias en España y Canadá, porque en mi visita a esos lugares, nunca me preocupé por las armas. Tenemos que llegar a ese punto”.

Enumeró sus frustraciones antes de ratificar que “vamos a movernos hacia adelante”.