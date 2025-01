¿Problemas o no te llega el SNAP? Se esperan nuevos cambios en Pensilvania

El nuevo año podría traer nuevas mejoras en el programa de ayuda federal SNAP en el estado de Pensilvania. Al menos esa es la intención del gobierno para acelerar los trámites de solicitud y renovación de este beneficio.

En Pensilvania un 20 por ciento de los participantes de SNAP han sufrido un corte temporal o retrasos en recibir sus beneficios, según una encuesta realizada por la agencia “Just Harvest”, una organizacion que lucha contra el hambre en el estado.

Just Harvest es una de las agencias encargadas de promover la lucha contra el hambre en el estado de Pensilvania. Según el reporte de esta organización sin fines de lucro, el proceso para recibir ayuda federal del programa SNAP puede ser tedioso y complicado a tal punto que los participantes pueden enfrentar retrasos en recibir sus beneficios y en ocasiones cortes temporales.

“Solo papeles aquí, papeles allá y nada”, dijo Zenaida Espinal, impactada por retraso de SNAP.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Aparentemente, uno de los mayores problemas mencionados en el informe es el poco tiempo que las personas tienen para completar el proceso de renovación una vez se recibe una carta de la oficina de SNAP. Los beneficiaros tienen muy poco tiempo para entregar los documentos, luego de recibir una carta con fecha límite.

Esto ha impactado a familias del área que podrían depender de esta ayuda para poner comida en la mesa.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si a mi me lo harían yo sufriría y me daría coraje. El dinero es la comida de uno, de nuestros hijos y no esta bueno que hagan eso”, mencionó Luz Solís, participante de SNAP.

Los beneficiarios tienen 30 días para que su solicitud sea aprobada, esto incluye el tiempo desde que la agencia envía la carta, se llenan las formas, y se reciben.

“Por ejemplo yo trabajo pero hay muchísimas que no trabajan y viven de su food stamp es lo que tienen para su comida como los envejecientes y las personas que tienen muchos niños”, añadió Espinal.

El sondeo mostró una serie de factores que pueden causar retrasos. Tardanza en el envió por parte del correo, requisitos de renovación confusos, ajustes en el ingreso familiar y en el caso de Zenaida Espinal, el haber sido víctima de fraude se sumó al tiempo de espera para recibir sus beneficios.

“Nada, todavía no hay respuesta que están trabajando en los casos”, concluyó Espinal.

La secretaria del departamento de servicios humanos del estado de Pensilvania, Val Arkoosh, declaró que su intensión es mejorar el servicio, agilizar los procesos y dar mejor capacitacion de servicio al cliente a su personal.

Se espera que estas mejoras ayuden a la mayoría de los participantes del servicio, que son personas de la tercera edad, personas con discapacidades y familias con infantes, según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, agencia fundadora del apoyo económico.