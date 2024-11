Familia suplica ayuda para encontrar madre boricua desaparecida en Filadelfia

Una joven madre puertorriqueña, de 32 años, fue vista por última vez a las tres de la madrugada en un club nocturno en la Roosevelt Blvd. en Filadelfia, dijo la Policía.

Los familiares de Normaris Colón solicitan la ayuda ciudadana para dar con su paradero.

"Ella siempre llamaba, pero desde el miércoles nada, nada, y yo le he escrito, y no se, ni movimiento, prácticamente apagado", refiriéndose a su celular, compartió la madre de Colón, Norma Valles.

El informe policial detalló que la desaparecida fue vista en compañía de varios hombres latinos y que posiblemente se fue del lugar en una camioneta estilo pick up vieja de color negro, o en un auto BMW de color gris.

Siendo esa la última información que tienen sus familiares que desde Puerto Rico, esperan ansiosos de saber dónde está la también madre de tres hijos.

"Te estamos esperando mucho. Estamos pensando en ti", fue el desgarrador llamado de una de sus hijos desde Puerto Rico, ya que actualmente los niños se encuentran bajo el cuidado de la abuela.

Normaris llevaba más de un mes viviendo en la casa de una amiga en Filadelfia. La cual compartió que Normaris le había comunicado el miércoles que pensaba salir con amistades.

"Todavía es la hora que le escribo para que me conteste y todavía estoy esperando. No se esto es como una confusión, que estoy en una nube. Como que no lo asimilo", dijo Ana, amiga de Colón.

La familia de la puertorriqueña dice desconocer que ella tuviera algún problema con alguien y esperan ansiosos por información que de con su paradero.

Si alguien tiene información sobre la desaparecida, deben comunicarse de inmediato con las autoridades de Filadelfia.

