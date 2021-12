Celebran cumpleaños de Frank Sinatra con estatua en NJ

La ciudad natal de Frank Sinatra en Nueva Jersey honró al ícono de la música con una estatua de tamaño natural en su cumpleaños.

La estatua de bronce de Sinatra de seis pies de altura se inauguró en el Anfiteatro del Parque Sinatra en Hoboken el sábado por la tarde.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El comediante Joe Piscipo, quien a menudo se hacía pasar por el cantante fallecido en "Saturday Night Live", fue el maestro de ceremonias.

Sinatra murió en 1998. El sábado habría cumplido 106 años.

La multitud, que incluía al alcalde Ravi Bhalla y la hija de Sinatra, Tina, le cantó "Feliz cumpleaños" al fallecido cantante. Un coro de niños también interpretó sus clásicos, "Fly Me to the Moon" y "My Way".

La estatua fue diseñada por la escultora Carolyn Palmer, quien creó la imagen de la leyenda de Hollywood alrededor de una lámpara que brilla en naranja. "Siempre dijo que ese era su color feliz", dijo el artista.

"En realidad, se enfrenta a Hoboken, con el telón de fondo de Manhattan. Creo que se está mostrando el sombrero ante toda la gente de Hoboken, saludando y respetando la ciudad de Hoboken donde se crió", dijo.

Palmer también fue responsable de una estatua de Lucille Ball presentada en Celoron, Nueva York, en 2015.