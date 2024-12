Parker fue en tren tren SEPTA a ofrecer discurso en Temple University

La alcaldesa de Filadelfia aprovechará el momento de la aprobación del Sixers Arena para ofrecer un discurso del estado de la ciudad en Temple University.

Para esta encomienda, Cherelle Parker abordará un tren de la línea Broad Street de SEPTA desde City Hall hasta Temple antes del evento. En este enlace te llevaremos el trayecto.

La idea es resaltar sus logros durante el primer año de mandato.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Read in English here

Philadelphia Mayor Cherelle Parker took the subway from City Hall to North Philly ahead of her State of the City address at Temple University on Friday. NBC10 photographer Bruce Ryan captured the ride.