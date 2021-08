En agenda dos debates entre Murphy y Ciattarelli

El gobernador Phil Murphy y su rival republicano Jack Ciattarelli se enfrentarán en dos debates a finales de septiembre y mediados de octubre, mientras que sus compañeros de fórmula tendrán solo uno, anunciaron funcionarios electorales de Nueva Jersey el miércoles.

Murphy y Ciattarelli debatirán a las 7:00 p.m. el 28 de septiembre en el Performing Arts Center en Newark y nuevamente a las 8:00 p.m. el 12 de octubre en Rowan University en Glassboro.

La vicegobernadora Shelia Oliver y la republicana Diane Allen debatirán a las 7:00 p.m. del cinco de octubre en Rider University en Lawrenceville.

Los debates se esperaban porque son requeridos por ley cuando los candidatos reciben fondos públicos de contrapartida, lo que ha pasado este año tanto con Murphy como con Ciattarelli.

Hubo cierto incidente sobre los debates.

La campaña de Murphy había solicitado que se llevaran a cabo dentro de una semana del 28 de septiembre como una forma de beneficiar a los votantes que ejercen temprano su derecho. Los secretarios comenzarán a enviar las boletas por correo el 18 de septiembre.

Ciattarelli había solicitado agregar otro debate antes de que las boletas por correo lleguen a los votantes, pero el portavoz de Ciattarelli, Stami Williams, dijo que la campaña nunca recibió respuesta de Murphy.

El portavoz de la campaña de Murphy, Jerrel Harvey, no mencionó en un correo electrónico si Murphy haría un tercer debate, pero dijo que el gobernador se comprometió con los dos debates.

La Comisión Estatal de Aplicación de la Ley Electoral, que organiza los debates, decidió que quería dejar los debates extendidos y dudaba que todos los votantes por correo devolvieran instantáneamente sus boletas. También se habían realizado “preparativos exhaustivos” para las fechas que se habían fijado previamente.

Nueva Jersey y Virginia son los únicos dos estados que celebran carreras para gobernador programadas regularmente este año. California tiene una elección revocatoria para su cargo de gobernador.

Murphy, quien fue elegido en 2017 después de dos mandatos del republicano Chris Christie, busca convertirse en el primer demócrata en ganar la reelección en Nueva Jersey en más de cuatro décadas.

Las encuestas lo muestran con una ventaja sobre Ciattarelli, un ex miembro de la Asamblea estatal y fundador de pequeñas empresas con experiencia en contabilidad.

Murphy es un progresista que se autodenomina y ha firmado una serie de medidas liberales que Christie bloqueó, incluido un salario mínimo gradual de $ 15, impuestos más altos para los ricos y la marihuana recreativa legalizada. Murphy también firmó proyectos de ley de control de armas más estrictos y proyectos de ley para ampliar la licencia por enfermedad pagada para los trabajadores.

También ha piloteado el estado a través de la pandemia de coronavirus, con encuestas que muestran que obtuvo calificaciones decentes por su manejo del brote.

El estado tiene uno de los porcentajes más altos de personas completamente vacunadas en el país. También tiene una de las tasas de muerte per cápita más altas por COVID-19 en el país.

Ciattarelli tenía fama de moderado en la Legislatura, pero se ha acercado al ex presidente Donald Trump. Se está ejecutando en parte en una plataforma que las políticas de Murphy han hecho que Nueva Jersey, que es conocida por sus altas tasas impositivas, sea menos asequible. También criticó el manejo que hizo Murphy del brote de COVID-19, particularmente en los hogares de ancianos, que se vieron muy afectados al principio de la pandemia.

El debate de septiembre estará a cargo de las afiliadas de ABC en Nueva York y Filadelfia junto con Twitter, Univision, WBGO-FM, NJ.com y el Instituto de Política Rutgers Eagleton y la Escuela de Asuntos Públicos de Rutgers.

El debate entre Oliver y Allen, exsenador estatal y ex presentador de noticias de Filadelfia TV, está a cargo del New Jersey Globe, el Rebovich Institute of Politics en Rider y Project Ready. Se transmitirá en vivo en el sitio web del Globe y en las redes sociales y se retransmitirá en la radio WABC.

El debate para gobernador de octubre está patrocinado por NJ PBS, NJ Spotlight News, el Rowan Institute for Public Policy, New York Public Radio y Gothamist. Se transmitirá en vivo por televisión y radio y se transmitirá en vivo a través de la televisión, así como en vivo en los sitios de los patrocinadores.

El día de las elecciones es el 2 de noviembre, pero las boletas de votación anticipadas por correo se enviarán a partir del 18 de septiembre. Por primera vez este año, habrá una votación anticipada en persona, que se realizará del 23 de octubre al 31 de octubre.