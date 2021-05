Familiares de joven fallecida se enteran a destiempo del crimen

Los casos de homicidios de menores mantienen consternados a residentes en Filadelfia, en especial, la reciente muerte de una adolescente, de 13 años, quien fue hallada muerta con un tiro en la boca.

“Nada de nada. Como su fuera basura que encontraron. La echan por un lado y ya”, dijo a TELEMUNDO 62, Daisy Santiago, conocida de la víctima.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Alezauna Carter fue reportada como desaparecida en varias ocasiones por sus familiares. El sábado, la búsqueda llegó a su fin cuando su familia identificó el cuerpo. La menor fue asesinada.

“No le importó porque ellos deberían de ver que era una niña. El cuerpito no quiero ni imaginarme un tiro en la boca. Yo sé que en la cara está todo eso, pero era una niña y para ellos decir que era una mujer… no…”, expuso.

Y es que la incógnita del caso surge ya que el cuerpo de la menor, conforme con reportes policiales, fue identificado originalmente como el de una mujer. Fue el 18 de abril cuando las autoridades la encontraron en la cuadra 1500 de la calle Overington, con un disparo en la boca. El 24 de febrero, Alezauna fue reportada desaparecida por segunda vez.

“Se la quitaron a la mamá porque la mamá estaba usando mucha droga. Me rompe el corazón. Yo tengo dos hijas, tengo nieta… me duele…”, dijo Santiago.



El homicidio de Carter es uno entre 19 homicidios a menores de edad en lo que va de año. Santiago dijo que aunque la menor estaba viviendo en hogares de adopción y no tenía una familia estable, esperaba que su muerte no haya ocurrido en vano.

“Le dije a mi hijo, no hay que buscar justicia, hay que hacer justicia, ¿me entiendes? Porque así, sí pasa otra vez, Dios quiera que no”, concluyó.