Medias hermanas sacan la cara con demanda por niñita abusada por padre y madrastra

Las medias hermanas de la niña, de 12 años, abusada brutalmente por su padre y madrastra hasta la muerte, demandaron a las entidades gubernamentales y educativas que tuvieron contacto con la menor y nunca reportaron nada.

Tom Bosworth, el abogado que interpuso la demanda por las hermanas, recalcó que “estas agencias, escuelas e instituciones gubernamentales y privadas le fallaron a Malinda Hoagland”.

La demanda es tanto federal como estatal e incluye a los siguientes:

Chester County

Chester County Children, Youth & Families

Pensilvania

Monroe County

Monroe County Office of Children & Youth

Coatesville Area School District

North Brandywine Middle School

Upper Dublin School District

Horace S. Scott Middle School

Commonwealth Charter Academy

“Muchas de estas instituciones sabían lo que estaba pasando, porque hay pruebas y fallaron en reportarlo. Nunca se hizo una visita a la casa de los Hoagland, ni se le pregunto a la víctima, Malinda, cómo estaba, o tan siquiera fue entrevistada en privado”, recalcó Bosworth.

El letrado explicó que Malinda habría sido vista en la escuela perdiendo peso, faltando sin notificación de salud, con moretones en varias partes del cuerpo e incluso los ojos y rasguños. ‘Nadie hizo nada y entendemos que el sistema le falló a esta niña. Le falló mucho más al dejar que la menor estuviera bajo el cuidado de una convicta agresora de menores, quien es su madrastra Cindy Warren. Ese detalle es público desde su convicción y nadie intervino al respecto”, agregó.

Según Bosworth, a dos días de la muerte de Malinda, la menor tuvo una llamada Zoom con la maestra de Commonwealth Charter Academy y la educadora solo podía verle en pantalla los ojos y la frente. Uno de los ojos tenía un moretón y hay reportes de que la niña estaba letárgica y no veía. Si eso no es razón para reportar que algo mal está pasando no sé lo que es”.

En otra de las escuelas, la menor habría sido vista guardando alimentos en su casillero personal.

El abogado dijo además que el deterioro de la chiquilla fue en los seis meses antes de morir.

Sus medias hermanas Emily Lee, Jamie y Abbey Hoagland llamaron al patriarca y le dijeron que tras una búsqueda en Google hallaron documentos de la corte donde su pareja, Cindy Warren, no debía estar al cuidado de la pequeña porque era una convicta por abuso de menores.

Según Bosworth el hombre se limitó a decirles que “la gente cambia y esta es la persona con la que estoy ahora”. Desde ese momento aseguró que cortaron comunicación con el progenitor, pero de vez en cuando llamaban para saber de la niña, pero las llamadas siempre las contestaba Warren.

Alexandria Crouthamel agregó que “ellas no buscan dinero, les puede importar menos si es un dólar o cientos de miles, lo que quieren es que haya un cambio. Que situaciones como esta no se repita, que haya un sitio público donde todo quede expuesto parecido al de Megan’s Law”.

Rendell Hoagland y Cindy Warren fueron arrestados y procesados conforme se lleva un caso en su contra por la muerte de Malinda.

