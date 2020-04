Hijos de boricua atada a ventilador exige respuestas al centro de cuido

Los cinco hijos de una mujer puertorriqueña de Filadelfia exigieron respuestas al centro de envejecientes en donde residía su madre, después de que se contagiara de coronavirus y ahora lucha por su vida en un hospital.

Beatriz Pérez, de 75 años, se mantiene respirando con la ayuda de un ventilador hace una semana en el Hospital de Chestnut Hill, después de que resultara contagiada en le Centro de Rehabilitación Fairview de Filadelfia.

Las comunidades de ancianos, catalogados como los más vulnerables durante la crisis de salud, están en riesgo de focos de brote debido a las condiciones en las que viven.

“Nos enteramos que su compañera de cuarto, la que nos enseñaba a mi mamá desde la cámara, nos enteramos que dio positivo al coronavirus. Entonces es un caso grande. Se están infectando todo el mundo”, dijo Liz Rodríguez, una de las hijas de la mujer.

Liz recibió la foto de su mamá, quien se debate entre la vida y la muerte, y precisamente, lo más que la mantiene en desespero, es que no pueda estar con ella en este momento, debido al aislamiento.

“Experimenté hoy algo feo… lo único que me dice el hospital es que me quede en casa en cuarentena”, expresó. “Esto es horrible porque tú no sabes cuándo es el día que te van a llamar para decirte que tu mamá está sin vida y nosotros ni siquiera la podemos ver… no es lo mismo que tocarla, sentirla”.

Los hijos de Beatriz se mantienen desesperados, ya que residen entre Puerto Rico y Boston y se les dificulta llegar hasta Pensilvania.

“Ella era mi compañera mi amiga mi todo. Desde cayó en ese hospital mi vida en más triste”, dijo Liz.

Por segunda ocasión, Telemundo 62 intentó una reacción del Centro de Rehabilitación Fairview en Filadelfia, sin obtener respuesta.