Licencias para migrantes: se disparan las solicitudes del trámite en NJ

A cuatro meses desde que el gobierno de Nueva Jersey comenzó a emitir licencias a los indocumentados del estado, la Comisión de Vehículos Motorizados (MVS) reportó que ha visto un increíble aumento en la solicitudes de la matrícula.

Y es que según los mismos solicitantes, el poder finalmente conducir sin miedo a hacer el mandado o simplemente dejar a sus hijos en la escuela es algo que los ha impulsado en grandes números a conseguir sus licencias.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Ya no tienne que andar con miedo manejando", exclamó Eduardo Pérez , un solicitante de la licencia. "No solamente para llevarlo a la escuela, ya no anda uno con miedo cada que ve a una patrulla”.

La MVC reveló que desde comienzos del programa de licencias para migrantes, la comisión ha otorgado más de 100,000 permisos nuevos, un incremento del 65% en comparación a años pasados.

Pero pese a que hay más demanda para las licencias, algunos solicitantes alegan que el proceso es complicado y que ha sido difícil conseguir sus citas.

“Ha sido un poco difícil porque le dan mucho tiempo a uno", agregó Wilson Herrera, otro beneficiado. "Tiene que sacar mucho papeleo uno, pero vale la pena la verdad”, reiteró.

Sigue la cobertura completa aquí:

Migrantes sin ITIN o Seguro Social pueden tramitar la licencia de conducir en NJ: te contamos cómo

Paso a paso: qué necesitas y cómo solicitar la licencia para inmigrantes en NJ

Herramientas para completar la solicitud de la licencia para inmigrantes en NJ

Nueva Jersey comienza a aceptar citas para las licencias de inmigrantes

Al volante sin miedo: madre migrante celebra por fin poder tramitar su licencia

Paso a paso: qué necesitas y cómo solicitar la licencia para inmigrantes en NJ

Con fecha procesamiento de licencias para inmigrantes

Exigen cumplimiento de ley al procesar las licencias para todos

Posponen fecha de solicitud de licencia para inmigrantes