Persecución policial interestatal desde Filadelfia hasta Evesham

Una persecución interestatal se desató la noche del miércoles entre Filadelfia, Pensilvania e Evesahm Township, Nueva Jersey que terminó en el arresto de un hombre, de 26 años, manejando un vehículo que pensaban estaba relacionado a varias balaceras, según las autoridades.

El chofer, quien está bajo la custodia de la Policía de Filadelfia y está siendo interrogado, manejó de forma errática y rápida una vez el vehículo en el que transitaba fue identificado por los investigadores. El helicóptero de la uniformada lo persiguió, incluso cuando abandonó el auto y decidió internarse en una zona boscosa, donde los oficiales de Evesham lo detuvieron.

El auto es un Honda Accord de color oscuro, azul o negro, con luces azules que está siendo vinculado con una balacera masiva ocurrida el pasado sábado entre Kensington Avenue y Allegheny Avenue.

El conductor recorrió desde Kensington hasta I-95 a toda velocidad hasta cruzar el puente Tacony Palmyra hacia Nueva Jersey. Transitó por la Ruta 73 al sur del Estado Jardín hasta ingresar en Evesham. “Este vehículo pudiera estar involucrado en varios crímenes serios”, destacó el jefe de inspectores Scott Small.

Esto es lo que sabemos del trayecto:

El chofer se detuvo en el estacionamiento de una funeraria en la Ruta 73 e Evesham Road.

Se desmontó del vehículo y corrió hacia una zona boscosa.

Los Policías de Evesham capturaron al sospechoso.

Los oficiales hallaron la licencia de conducir del sujeto en el interior del auto involucrado en la persecución.

El vehículo en cuestión fue vinculado previamente a la balacera masiva registrada el sábado en Kensington y otra instancia de violencia armada en octubre pasado, pero las autoridades lo descartaron.

Hasta el momento no se han sometido cargos contra el conductor del Honda.

SkyForce10 was over the scene as a man fled on foot during a police chase that began in Philadelphia's Kensington neighborhood and continued into Evesham, New Jersey.