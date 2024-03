¿Te apetece un Martini Expreso? Dirígete a Northern Liberties

Para todas las personas que deseen disfrutar de unos martinis de espresso con descuento para celebrar el "Día Nacional del Espresso Martini" pueden visitar 14 restaurantes y bares galardonados en el vecindario Northern Liberties de Filadelfia y sus alrededores el sábado 16 de marzo, para el primer Northern Liberties Espresso Martini Crawl.

Según los organizadores, las bebidas con sabor a café estarán disponibles de 11 a. m. a 4 p. m. Los martinis espresso tendrán un precio especial de $8, $10 o $12, y los amantes del café podrán acompañar su bebida con al menos un plato con espresso o infusión de café.

Bar1010 ofrecerá una de las creaciones más exclusivas con un martini de espresso y parmesano.

Los restaurantes y bares que participan en el evento incluyen:

También se ofrecerán cupcakes y galletas con temática de espresso martini en Madison K Cookies, y The C-Room Nails and Spa ofrecerá sus exclusivos tratamientos de manicura y pedicura con infusión de café en todo, desde Milk and Honey Latte hasta Espresso, Americano y más.

El Distrito de Mejoramiento Empresarial Northern Liberties afirma que el vecindario se ha convertido en uno de los de más rápido crecimiento en Filadelfia. Desde la pandemia de COVID-19, han surgido muchos restaurantes, cafeterías, y bares, y se espera que se abran docenas más en los próximos meses.

La escena gastronómica de Northern Liberties ha atraído cada vez más elogios y atención, y el vecindario también se ha convertido en un lugar de moda para los martinis espresso, según el distrito vecinal.

Casi todos los restaurantes y bares sirven martini, y muchos restaurantes ofrecen su propio toque a la icónica bebida alcohólica.

¡Salud!

