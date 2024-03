Phil, la marmota de Pensilvania, se convierte en padre de dos crías

Ahora sabemos qué hace Punxsutawney Phil, la marmota que predice si llegará una primavera temprano cada dos de febrero, durante los otros 364 días.

El grupo de Pensilvania que se ocupa de Phil y su esposa marmota, Phyliss, informó que la pareja se convirtió en padres.

El Punxsutawney Groundhog Club publicó en Facebook el miércoles que Phyliss recientemente dio a luz a dos bebés sanos. No especificó su sexo ni dio nombres de ninguno.

“Nos complace anunciar que Punxsutawney Phil tuvo sus primeros hijos. Creemos que hay dos crías de marmotas y que Phil y Phyllis formaron una familia”, lee el mensaje de Thomas Dunkel, presidente de un grupo vestido de esmoquin llamado The Inner Circle que continúa la tradición de las marmotas cada año. "Estamos contentos con esto y hablé con Phil con mi bastón, que me permite hablar marmota, y Phil no podría estar más emocionado de haber formado una familia".

Dunkel dijo que un miembro del club descubrió a los bebés el sábado cuando fue a alimentar a sus padres con frutas y verduras.

Phil emerge de su madriguera cada año la mañana del dos de febrero. Si ve su sombra, según la tradición, habrá seis semanas más de invierno. Este año, no vio su sombra, presagiando el comienzo de la primavera.

Aunque es el más conocido, Phil está lejos de ser la única marmota que prueba suerte en la meteorología. Ha habido marmotas que predicen el clima en al menos 28 estados de EE. UU. y provincias canadienses, y celebraciones menos formales en todas partes.

