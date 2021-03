Seis razones por las cuales aún no te ha llegado tu cheque de $1,400

Después de que millones de personas comenzaron a recibir los cheques de $1,400 en ayuda por coronavirus el miércoles, es probable que seas uno de varios que aún no lo hay recibido.

Lo que es cierto es que a diferencia de las rondas pasadas, esta nueva ronda de cheques limitó aún más quién es elegible para los pagos.

Ante las dudas que ha dejado el proceso y con el fin de responder tus preguntas sobre por qué aún no has visto el cheque de $1,400 en tu cuenta, he aquí seis razones por las cuales esto te podría estar ocurriendo:

1. No calificaste para esta ronda:

En primera, es importante saber si calificaste para recibir el pago ya que el presidente Joe Biden limitó quiénes recibirán el pago esta ronda.

2. No eres ciudadano o residente legal:

El IRS estableció nuevas reglas en cuanto a quiénes no podrán recibir sus cheques. Una de ellas es que aquellos que no son ciudadanos, residentes legales o calificados para trabajar, no pueden reclamar estos cheques.

Esto singifica que aún aquellos con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) quedaron fuera de esta ronda de estímulo una vez más.

Cabe señalár que aquellas familias con estatus migratorio mixto sí son elegibles para esta ronda de cheques.

3. No declaraste impuestos en los últimos dos años:

Si eres uno de los miles que normalmente no declara impuestos, el IRS no te ha enviado un cheque porque probablemente no tiene la información necesaria para enviartelo.

Y es que después de que se emitió la primera ronda de estímulo económico el 2020, el IRS ha instado a estas personas que normalmente no declaran, a hacerlo para recibir esta nueva ronda así como las anteriores.

Por medio del Crédito de Recuperación de Reembolso (Recovery Rebate Credit), aquellos que no recibieron los estímulos anteriores pero si calificaban para ellos podrán reclamar un reembolso del IRS para recibir los cheques atrasados.

4. Te cambiaste de casa o banco:

Si cambiaste recientement de banco o domicilio, es probable que el IRS no esté enterado sobre el cambio y cause un retraso en el envío de tu cheque.

El IRS recomienda que actualices tu dirección actual por medio de la herramienta de Get My Payment. Esta herramienta permitirá que actualices tu dirección y pongas tu cuenta bancaria para que el IRS de deposite directamente los $1,400.

En caso de que hayas cambiado de banco, el IRS mandará tu cheque por correo, por lo que tardará un par de semanas en llegar a tus manos.

5. Tu cheque pudo haber sido embargado:

A pesar de que esta instancia es rara, el IRS tiene la capacidad de interceptar tu cheque para pagar deudas como manutención de menores o deudas tributarias.

Asimismo, si es que tu banco o un colector de deudas ha ganado un juicio de deudas en corte contra ti, es posible que el IRS también embargue tu cheque para satisfacer el pago de esas deudas primero.

5. El IRS aún está procesando tu información

¡Tranquilo! El IRS procesa miles de pagos diariamente. Hay una posibilidad que el IRS aún no haya llegado a tu cheque pero esté en el proceso de ello.

Asimismo, IRS dice que recibir un mensaje de error al intentar rastrear tu cheque no es para preocuparse, ya que actualizan su base de datos diario y pronto podrás saber más sobre si tu cheque realmente viene en camino.

Algunos bancos también están teniendo demoras en procesar los pagos, por lo que el problema aveces no cae sobre el IRS sino también en tu banco.