Trabajadoras de comercio latino golpeadas en violento robo a mano armada

Tres mujeres fueron golpeadas y amedrentadas en medio de un robo a mano armada en el establecimiento latino que operan en el vecindario de Mayfair al noreste de Filadelfia.

El violento atraco ocurrió el 17 de agosto 2024 a eso de las 9:10 p.m. en la cuadra 2800 de Tyson Avenue en el interior de Emporio Latino Grocery, según las autoridades.

El reporte policial establece que las damas estaban saliendo del negocio por la puerta trasera tras cumplir con el día de trabajo cuando fueron abordadas por tres sujetos enmascarados y armados vestidos de negro.

Los presuntos implicados las obligaron a ingresar en la tienda nuevamente, les pegaron y las despojaron de objetos personales tales como los teléfonos celulares, así como se llevaron una cantidad indeterminada de dinero de la caja fuerte del negocio.

“Yo tengo un sistema de seguridad de ADT que tiene el botón de cuando te están robando, pero la policía no llegó hasta 45 minutos más tarde”, dijo la dueña del establecimiento sin aparecer en cámara por miedo a represalias. “Qué más puedo hacer. Estoy confiando en el sistema que pago y no funciona. Una cosa es que te roben y listo, lo material se recupera, pero que las hallan golpeado es increíble. Nos sentimos bien inseguras. No hemos comido ni dormido desde que pasó”, relató.

La Policía agregó por escrito que la llamada al 911 llegó a las 9:43 p.m. y sus oficiales llegaron al sitio de los hechos a las 9:45 p.m.

Los teléfonos celulares de las afectadas fueron hallados a cuadra y media de donde ocurrió el atraco en la cuadra 2900 de Princeton Street.

Hasta el momento no se han recuperado armas ni provisto detalles de los sospechosos. La investigación sigue activa.

Todo el que tenga información adicional puede comunicarse a la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477).