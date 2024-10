Más de 120 bomberos luchan por apagar incendio en barrio de Roxborough en Filadelfia

Equipos de bomberos están luchando contra un gran incendio en el barrio de Roxborough, en Filadelfia, la tarde del lunes.

El aparente incendio de basura comenzó en una zona boscosa vacía alrededor de las 12:45 p. m. del lunes 14 de octubre, a lo largo de la cuadra 200 de Port Royal Avenue, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Los funcionarios también indicaron que cuentan con aproximadamente 120 bomberos que respondieron a la escena. De ellos, un bombero resultó herido durante el incendio y fue llevado al hospital.

"Evite el área. ¿Huele humo? Permanezca dentro y mantenga las ventanas cerradas", indicó el Departamento de Bomberos de Filadelfia en una publicación en las redes sociales.

